Мастер фотографий в стиле ню Александр Соколов, имеющий более чем 20-летний стаж фотографирования женщин и пар в интимной атмосфере, в июне сообщил, что принял решение поставить точку на своей карьере фотографа. Незадолго до этого появились истории о том, что во время фотосессий он переступал границы своих возможностей как фотографа. Стало ли это тогда основной причиной "завершения" карьеры, пока не совсем ясно. Однако сейчас Соколов вернулся и продолжает работать в этой сфере.
В тот момент, когда на портале Delfi вышла серия статей "Горькая нагота", в которой исследовалось закулисье эротических фотосессий и звучали рассказы моделей о негативных примерах индустрии, в числе которых был упомянут и он, Соколов сделал громкое заявление - он уходит из профессии.
Фотограф не стал закрывать глаза на публикацию, а ответил заявлением, что прочитал статьи и комментарии и решил прекратить работу.