Мастер фотографий в стиле ню Александр Соколов, имеющий более чем 20-летний стаж фотографирования женщин и пар в интимной атмосфере, в июне сообщил, что принял решение поставить точку на своей карьере фотографа. Незадолго до этого появились истории о том, что во время фотосессий он переступал границы своих возможностей как фотографа. Стало ли это тогда основной причиной "завершения" карьеры, пока не совсем ясно. Однако сейчас Соколов вернулся и продолжает работать в этой сфере.