Почему США не разрешают Украине использовать ракеты ATACMS в Курской области?

США придерживаются этой позиции не из-за риска эскалации, а потому, что у них ограниченное количество ракет большой дальности ATACMS. По мнению американских чиновников, закупленные ракеты более полезны для дальнейших ударов по оккупированному Россией Крыму.

На территории Курской области, подконтрольной украинским войскам, создан военный командный пункт, который возглавил генерал-майор Эдуард Москалев. Под контролем ВСУ уже находятся более 80 населенных пунктов Курской области.

СМИ сообщают, что, учитывая успехи ВСУ, Россия перебрасывает войска в Курскую область с позиций на оккупированной территории Украины. Об этом рассказал советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Между тем немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг заявил, что продвижение украинских войск на российскую территорию показывает, что у армии еще есть воля и способность выиграть эту войну.

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