Видео В Елгаве мужчина на угнанном Audi улетел в кювет, убегая от полиции на скорости 180 км/ч

Видео: Съемка Госполиции

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 11 августа. Сотрудники Земгальского регионального управления Госполиции в целях профилактики вели наблюдение за дорожным движением в Елгаве, отслеживая нарушителей, когда их внимание привлек автомобиль Audi: он внезапно остановился на перекрестке улиц Баускас и Миера, развернулся и начал удаляться, значительно увеличив скорость.

Правоохранители бросились в погоню и вскоре догнали автомобиль, но водитель на призывы остановиться не реагировал, а только все больше увеличивал скорость. Выехав из города, он продолжил движение по сельской местности и в какой-то момент мчался со скоростью 181 км/ч. В конце концов на повороте мужчина не справился с управлением и съехал в кювет. Полицейские вытащили его из машины и вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу.

В отношении "гонщика" было возбуждено 11 дел об административных правонарушениях: за превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, дорожно-транспортное происшествие и побег. Кроме того, полиция заподозрила, что мужчина находился под воздействием наркотических веществ. Ему пришлось пройти экспертизу.

Более того, выяснилось, что водитель угнал автомобиль: он взял ключи от машины, пока владелец, его знакомый, спал. По факту угона открыто уголовное производство. Подозреваемый заключен под стражу.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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