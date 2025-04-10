Начался ремонт на участке Даугавпилсского шоссе

На этой неделе начинается реконструкция четырехполосного участка Даугавпилсского шоссе (A6) - от Ницгале до Даугавпилса.
Участок длиной 23 км, включая часть объездной дороги Даугавпилса от Свенте до A6, разделен на три проекта:
- от Ницгале до Ганчауски;
- от Ганчауски до озера Любасте (212,5 - 223,9 км);
- от озера Любасте до объездной дороги Даугавпилса (A14) (223,9–224,8 км), а также участок объездной дороги от Свенте до A6.
Работы на втором и третьем участках - от Ганчауски до Даугавпилса, включая объездную дорогу - начнутся в этом году и продолжатся в следующем. Весь участок шоссе A6 от Ницгале до Даугавпилса в настоящее время находится в плохом техническом состоянии.
Первые работы стартуют уже на этой неделе
Работы на участке от Ганчауски до озера Любасте начинаются уже на этой неделе. Правая полоса будет закрыта, но обеспечен доступ к прилегающим территориям, движение будет организовано по левой полосе. Скорость будет ограничена до 70 и 50 км/ч, ориентировочное время прохождения участка - 20 минут.
На всем 11,7-километровом участке будет реконструировано покрытие на обеих проезжих частях, в основном методом рециркуляции, а местами полностью заменят конструктивные слои. В конце работ будут уложены два слоя асфальтобетона.
На 221,78 км шоссе A6 будет реконструирован мост через реку Ликсна, а на 214,39 км - восстановлен путепровод над дорогой возле Кирупе.
Также обновят или перестроят пять туннелей, которые используются как пешеходами, так и животными, включая сельскохозяйственный скот.
Обновят автобусные остановки, стоянки у озера Коша, проведут работы по водоотведению: расчистка и углубление канав, замена и восстановление труб, модернизация дренажа. В придорожной полосе вырубят кустарник и деревья.
Работы выполняет CBF SIA Binders за 25,14 млн евро (с PVN), проект финансируется из государственного бюджета.
Участок от Ницгале до озера Любасте останется четырехполосным с разделенными проезжими частями, и после реконструкции максимальная разрешенная скорость останется 90 км/ч.
Это связано с тем, что по настоянию самоуправления не будут ликвидированы некоторые места для разворота. Такие развороты на одном уровне с основной трассой считаются опасными. В будущем, при увеличении интенсивности движения, развороты будут закрыты, и для безопасного маневра будут построены кольцевые развязки.
В рамках реконструкции будет срублено около 1000 деревьев, представляющих опасность для движения или мешающих строительству.
Что касается третьего участка - от озера Любасте до Даугавпилса (включая объездную A14), то работы планируется начать после Пасхи. В рамках проекта участок A6 от поворота на Краславу до объездной (223,9 - 224,8 км) будет сужен и перестроен в дорогу с одной полосой в каждом направлении.
Работы на участках A6/A14 будет выполнять SIA ACBR за 12 462 594,80 евро с PVN.
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