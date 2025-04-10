Начался ремонт на участке Даугавпилсского шоссе

На 221,78 км шоссе A6 будет реконструирован мост через реку Ликсна, а на 214,39 км - восстановлен путепровод над дорогой возле Кирупе.

Также обновят или перестроят пять туннелей, которые используются как пешеходами, так и животными, включая сельскохозяйственный скот.

Обновят автобусные остановки, стоянки у озера Коша, проведут работы по водоотведению: расчистка и углубление канав, замена и восстановление труб, модернизация дренажа. В придорожной полосе вырубят кустарник и деревья.

Работы выполняет CBF SIA Binders за 25,14 млн евро (с PVN), проект финансируется из государственного бюджета.

Участок от Ницгале до озера Любасте останется четырехполосным с разделенными проезжими частями, и после реконструкции максимальная разрешенная скорость останется 90 км/ч.

Это связано с тем, что по настоянию самоуправления не будут ликвидированы некоторые места для разворота. Такие развороты на одном уровне с основной трассой считаются опасными. В будущем, при увеличении интенсивности движения, развороты будут закрыты, и для безопасного маневра будут построены кольцевые развязки.

В рамках реконструкции будет срублено около 1000 деревьев, представляющих опасность для движения или мешающих строительству.

Что касается третьего участка - от озера Любасте до Даугавпилса (включая объездную A14), то работы планируется начать после Пасхи. В рамках проекта участок A6 от поворота на Краславу до объездной (223,9 - 224,8 км) будет сужен и перестроен в дорогу с одной полосой в каждом направлении.

Работы на участках A6/A14 будет выполнять SIA ACBR за 12 462 594,80 евро с PVN.