"Ваши политруки, сидя в теплом тылу, настойчиво советуют не сдаваться в плен, а подорвать себя гранатой. Но сотни российских солдат игнорируют этот преступный приказ, предпочитая жить, а не умирать ради новой медали или очередной виллы для [начальника Генштаба ВС РФ Валерия] Герасимова", - говорится в заявлении легиона.

Его представители отмечают, что "такое решение - здоровая альтернатива безрассудной смерти".

"Призываем всех военнослужащих ВС РФ добровольно сдаваться в плен ВСУ, как это сделали ваши товарищи. А для тех, у кого есть желание продолжить воевать за нормальное будущее для России остается железная опция присоединиться к легиону", - заявили в российском добровольческом формировании.

Легионеры готовы общаться с каждым, кто выразит желание "обернуть оружие на Кремль", говорится в заявлении.

Как сообщалось, украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, прорвав российскую границу в Суджском районе, а затем начав стремительное наступление и на сопредельных территориях. В ответ на атаку Россия перебросила с оккупированных территорий Украины в Курскую область несколько бригад по тысяче военнослужащих в каждой.

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