Диверсия РФ или ложная тревога из-за отравления воды в ФРГ?

А вот на базе в Гайленкирхене, за которую отвечает не бундесвер, а НАТО, "мужчина тщетно пытался проникнуть на территорию, но ему удалось помешать". Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на пресс-службу НАТО, однако никакой другой информации не предоставило. Так что осталось непонятным, удалось его задержать или нет. После этого инцидента была проведена рутинная проверка всего объекта, однако база продолжала работать "на полную мощность". К тому же проверили воду, поскольку из Кельна поступала информация о возможном загрязнении, сообщила пресс-служба НАТО.

В свою очередь муниципальные власти Мехерниха в ночь на 16 августа призвали на сайте города примерно 10 тысяч жителей, которые подверглись потенциальной опасности, не использовать воду для питья, не принимать душ и не стирать одежду. И уже ночью начался анализ проб воды.

Было ли отравление воды?

В результате уже утром 16 августа власти Мехерниха объявили, что при первом анализе ни химического, ни биологического загрязнения воды не обнаружено. Тем не менее жителям порекомендовали на всякий случай кипятить воду перед ее употреблением, пока не будут готовы более подробные лабораторные исследования.