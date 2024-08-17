Полицейские заметили в Улброке подозрительных молодых людей и нашли у них наркотики

Полицейские по камерам видеонаблюдения заметили двух молодых людей, которые, возможно, занимаются торговлей наркотиками. Принимая во внимание, что ранее они уже попадали в поле зрения стражей порядка в связи с употреблением наркотических веществ, полицейские отправились проверить, что происходит.

"Выяснили обстоятельства. Как водитель, так и пассажир пояснили, что они ездили смотреть недвижимость для покупки, но их разговор был непонятным. Сказанное ими не совпадало с тем, что было видно на камерах наблюдения. В ходе проверки данных выяснилось, что у водителя нет прав. У него - двойное гражданство Канады и США. Объяснить свои действия и встречи в поселке он не смог", - указал представитель центра оперативного управления муниципальной полиции Ропажского края Сандис Гедоминскис.

"В ходе разговора с водителем тот признал, что накануне употреблял марихуану, в результате длительной беседы он пояснил, что приобрел запрещенные вещества у сидящего рядом мужчины", - рассказал Гедоминскис.

Молодой человек указал полицейским, что хотел приобрести у сидящего рядом "витамины". Однако позднее признал, что речь идет о половине грамма кокаина.

"В ходе разговора со вторым человеком выяснилось, что в машине находятся несколько упаковок с веществом неизвестного происхождения. Лица задержаны для проведения дальнейших процессуальных действий", - сказал Гедоминскис.

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