Лукашенко: к границе с Украиной переброшена треть армии Беларуси

Диктатор объяснил, что это ответный шаг, так как и Украина, по его словам, "держит вблизи границ с Беларусью более 120 тысяч военных". И даже начала перебрасывать дополнительные подразделения.

"Мы запросили: "Вы зачем это делаете?". Они нам честно сказали: "Вы собираетесь с россиянами нас атаковать из-под Гомеля". Но у нас цели такой не было. Они эти дополнительные силы, которые были сверх 120 тысяч, отвели. И мы те, которые дополнительно вводили, тоже отвели", - заявил Лукашенко.

Однако на обеих сторонах границы остались те военные силы, которые были перемещены туда в начале войны.

"Это смерти подобно, чтобы мы свои войска с границы с Украиной убрали. Война идет", - уверяет Лукашенко.

На западной границе Беларуси, по его словам, также усилена оборона.

"Выстроены оборонительные рубежи от Бреста к Гродно и выше туда. Практически литовская и польская границы перекрыты на выгодных для нас условиях. Мы же тоже учимся на этой украинско-российской специальной военной операции. Мы видим, где надо разместить", - сказал он.

Кроме того, в интервью Лукашенко призвал к завершению войны.

"Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна", - заявил он.

"Вы [в России] говорите иногда про нациков. Нет там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Ну есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде", - добавил Лукашенко.

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