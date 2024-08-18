"Какой идиот это придумал?" Эксперт критикует ситуацию на перекрестке Бривибас и Густава Земгала гатве

"На этом участке - дорожный ремонт, здесь меняют покрытие. При виде картины с заменой покрытия мне начинает становиться страшно за эту страну. И знаете, почему? Потому что там дальше знаменитая Восточная магистраль. Ее строили несколько лет, и этот участок улицы практически все время был закрыт. Какой идиот придумал менять здесь покрытие, если это можно было сделать два года назад, никому не мешая? А теперь, когда открыта новая магистраль, все грузовики выдворены из центра и все грузовики должны ехать в порт здесь... Сделать это одной полосой, по которой машины едут на зеленый прямо на пешеходов, это мастерское планирование. Стакис может ругать Кирсиса, и Кирсис - Стакиса, но это тупо", - говорит ведущий передачи Паулс Тимротс.