Перекресток Густава Земгала гатве и Бривибас гатве - здесь возникла непонятная ситуация. Пешеходы не успевают пересечь переход на зеленый свет, так как автомобили продолжают ехать через перекресток, кроме того, здесь ведутся активные дорожные работы, сообщает передача Zebra.
"Какой идиот это придумал?" Эксперт критикует ситуацию на перекрестке Бривибас и Густава Земгала гатве
"На этом участке - дорожный ремонт, здесь меняют покрытие. При виде картины с заменой покрытия мне начинает становиться страшно за эту страну. И знаете, почему? Потому что там дальше знаменитая Восточная магистраль. Ее строили несколько лет, и этот участок улицы практически все время был закрыт. Какой идиот придумал менять здесь покрытие, если это можно было сделать два года назад, никому не мешая? А теперь, когда открыта новая магистраль, все грузовики выдворены из центра и все грузовики должны ехать в порт здесь... Сделать это одной полосой, по которой машины едут на зеленый прямо на пешеходов, это мастерское планирование. Стакис может ругать Кирсиса, и Кирсис - Стакиса, но это тупо", - говорит ведущий передачи Паулс Тимротс.
Передача пришла к выводу, что здесь не запланирована организация дорожного движения на время ремонтных работ, и все - как пешеходы, так и водители - заложники ситуации. Так, например, в пробках стоят фуры.
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