Видео Наводнения в Юрмале после бури - также следствие невыполненных работ муниципалитета

В Юрмале системы дождевой воды, в том числе дренажные канавы, с января 2023 года находятся под контролем Юрмальской городской думы.

В середине мая этого года, почти через полтора года после принятия инфраструктуры, Юрмала заключила первый договор - с SIA Liktenis об аварийных работах в водоотводной инфраструктуре. В середине июля был подписан договор с Lautus на проверку и промывку этих систем. Также запланированы контракты на ежедневное обслуживание систем дождевой воды, а также техническое обслуживание насосных станций.

De Facto известно, что в 2013 году уже был разработан проект реконструкции дренажных сетей для наиболее затопленных районов - Валтери, Меллужи и Асари. Однако Юрмала денег на эти работы не дала.

Все более интенсивное строительство зеленых зон также означает, что площади, удерживающие воду, уменьшаются и предыдущие решения могут быть уже неэффективными.

Видео: Последствия бури в Юрмале

Решение о том, какие из канав являются частью дренажных систем общего пользования, принимает муниципалитет. Он также устанавливает требования к содержанию, если они находятся на частной земле. Юрмальская дума сейчас думает, что делать с измененными частниками или заросшими рвами, но пока не обещает никого штрафовать.

Не менее 11 миллионов евро - ущерб, нанесенный инфраструктуре самоуправления после дождей, оценила Юрмальская городская дума. Необходимо также добавить потери частной собственности. Кроме того, жители во многих местах сами искали насосы, чтобы спастись от воды. Юрмальская городская дума хочет получить государственную поддержку на покрытие расходов, связанных с наводнением, или хотя бы возможность не вносить взносы в муниципальный фонд выравнивания.

В свою очередь, на портале ManaBalss.lv по предложению юрмальского оппозиционного политика собрано не менее 847 подписей за улучшение систем дождевой канализации.

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