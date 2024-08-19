Катастрофические наводнения, начавшиеся после беспрецедентного количества дождей, вероятно, нанесли бы меньший ущерб Юрмале, если бы самоуправление должным образом позаботилось о системах отвода дождевой воды и дренажных канавах, сообщает передача De Facto.
Видео ⟩ Наводнения в Юрмале после бури - также следствие невыполненных работ муниципалитета
Как сообщает передача, проект реконструкции дренажных сетей в районе Валтери, Меллужи и Асари районах был разработан более 10 лет назад. Эти районы больше всего пострадали от наводнений. Кроме того, за последние полтора года не проводились систематические ежедневные работы по техническому обслуживанию. В свою очередь, на участках частной собственности рвы во многих местах засыпаны, а на одном из рвов, вода из которого должна уходить в море, был построен дом.
И раньше во время сильных дождей или весенних паводков в некоторых районах Юрмалы вода не уходила, затопляя и жилые дома. Кроме того, построенная несколько лет назад возле станции Асари детская площадка, которая сильно пострадала во время последнего шторма и дождя, до этого несколько раз была затоплена, однако канавы и системы дождевой воды в этом районе не улучшались.
Немного ближе к морю в огородах еще стоит вода, а во дворах домов все еще работают водяные насосы.
Рядом со станцией Асари на другой стороне железной дороги во время сильных дождей вода поднялась по колено на улице Эрнеста и приблизилась к порогам домов. Для сбора дождевой воды по краю улицы, а также в некоторых местах между домами должна быть предусмотрена канава.
Однако канавы то есть, то нет, и они заменены слишком маленькими трубами. Местные жители отмечают, что и раньше, когда воды было больше, она не утекала. На картах видно, что на одном участке вместо канавы имеется водопропускная труба, которая вообще не соединена с канавой. В свою очередь, канава под муниципальной дорогой заросла и почти не пропускает воду. Раньше во многих местах между домами были рвы, сейчас их трудно увидеть.
Таких мест в Юрмале много. На рисунке карты эти и аналогичные канавы в этом районе соединены с более крупным водостоком, который должен нести воду дальше к морю. Однако и эта дорога к морю была полностью или частично перекрыта. В Вайвари на одном из выходов даже построен дом, утверждают в городской думе.
Через десять дней после наводнения муниципалитет заменил водопропускную трубу под улицей Капу возле улицы Каналу. Рабочие говорят - воду здесь не пропускало. Это был один из самых затопленных районов Юрмалы.
Вывод дождевой воды в море у кладбища Асари был расширен за счет раскопок дюны, когда весь район уже был затоплен. Однако местное самоуправление заранее знало о наличии проблемы в этом месте, так как от жителей поступали жалобы. В середине июня этот район - на улице Селгас от проспекта Меллужу до моря - был проверен, обнаружены проблемы, но работы не начались.
В Юрмале системы дождевой воды, в том числе дренажные канавы, с января 2023 года находятся под контролем Юрмальской городской думы.
В середине мая этого года, почти через полтора года после принятия инфраструктуры, Юрмала заключила первый договор - с SIA Liktenis об аварийных работах в водоотводной инфраструктуре. В середине июля был подписан договор с Lautus на проверку и промывку этих систем. Также запланированы контракты на ежедневное обслуживание систем дождевой воды, а также техническое обслуживание насосных станций.
De Facto известно, что в 2013 году уже был разработан проект реконструкции дренажных сетей для наиболее затопленных районов - Валтери, Меллужи и Асари. Однако Юрмала денег на эти работы не дала.
Все более интенсивное строительство зеленых зон также означает, что площади, удерживающие воду, уменьшаются и предыдущие решения могут быть уже неэффективными.
Видео: Последствия бури в Юрмале
Решение о том, какие из канав являются частью дренажных систем общего пользования, принимает муниципалитет. Он также устанавливает требования к содержанию, если они находятся на частной земле. Юрмальская дума сейчас думает, что делать с измененными частниками или заросшими рвами, но пока не обещает никого штрафовать.
Не менее 11 миллионов евро - ущерб, нанесенный инфраструктуре самоуправления после дождей, оценила Юрмальская городская дума. Необходимо также добавить потери частной собственности. Кроме того, жители во многих местах сами искали насосы, чтобы спастись от воды. Юрмальская городская дума хочет получить государственную поддержку на покрытие расходов, связанных с наводнением, или хотя бы возможность не вносить взносы в муниципальный фонд выравнивания.
В свою очередь, на портале ManaBalss.lv по предложению юрмальского оппозиционного политика собрано не менее 847 подписей за улучшение систем дождевой канализации.
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