Акция проходит с 19 августа по 8 сентября.

В этот период ежедневные новости об Украине будут дополнены специальными интервью и репортажами из зоны боевых действий, рассказами о повседневной жизни украинцев в Украине и здесь, в Латвии, а также эмоциональными выступлениями музыкантов.

Пожертвовать можно по телефону 90204113 (плата за звонок 5 евро) или онлайн на сайте donate.lv/ukrainai.

Все пожертвованные средства пойдут на поддержку Украины - распределение пожертвований будет организовано Ziedot.lv совместно с посольством Украины в Латвии, которое призвало направить две трети пожертвованных средств на покупку беспилотников латвийского производства, так как они наиболее остро необходимы на фронте.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!