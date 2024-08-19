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Илон Маск заявил, что не дарил Cybertruck Кадырову (2)

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "получил Cybertruck от уважаемого" основателя Tesla Илона Маска
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "получил Cybertruck от уважаемого" основателя Tesla Илона Маска Фото: AP / Scanpix

Бизнесмен Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электромобиль Cybertruck, пишет "Медуза".

"Ты серьезно такой отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе. Ты - еще один пример, как устаревшие медиа врут", - написал Маск в принадлежащей ему соцсети X, комментируя пост журналиста Сэта Абрамсона.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "получил Cybertruck от уважаемого" основателя Tesla Илона Маска, такая запись опубликована в Telegram-канале Кадырова.

Чеченский лидер также опубликовал кадры, на которых видно, как он едет на Cybertruck по Грозному. На крыше автомобиля установлен пулемет.

"Очень удобная машина. Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях. Уверен, этот "зверь" принесет много пользы нашим бойцам", - написал Кадыров.

Он также добавил: "Спасибо, Илон!". Сам Илон Маск поначалу не подтвердил и не опроверг сказанное Кадыровым.

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