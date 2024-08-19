"Ты серьезно такой отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе. Ты - еще один пример, как устаревшие медиа врут", - написал Маск в принадлежащей ему соцсети X, комментируя пост журналиста Сэта Абрамсона.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "получил Cybertruck от уважаемого" основателя Tesla Илона Маска, такая запись опубликована в Telegram-канале Кадырова.

Чеченский лидер также опубликовал кадры, на которых видно, как он едет на Cybertruck по Грозному. На крыше автомобиля установлен пулемет.

"Очень удобная машина. Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях. Уверен, этот "зверь" принесет много пользы нашим бойцам", - написал Кадыров.

Он также добавил: "Спасибо, Илон!". Сам Илон Маск поначалу не подтвердил и не опроверг сказанное Кадыровым.

I wonder how Elon Musk will comment on this.



Considering that war criminal Kadyrov is under US sanctions, that doesn't look like a good ad campaign for Tesla Cybertruck. https://t.co/58Gk2ZtPg9 pic.twitter.com/xE2k33WM1T — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 17, 2024

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