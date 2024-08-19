2 августа в общественном месте на улице Райня произошел конфликт, в ходе которого несколько человек напали на прохожих.

Трое мужчин, грубо нарушая общепринятые нормы поведения и общественный порядок, применили физическое насилие в отношении мужчины 1979 года рождения. Пострадавший, не знавший нападавших, после конфликта был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

После инцидента полиция возбудила уголовное дело за хулиганство. В ходе следствия были арестованы трое мужчин - 1997, 2000 и 1989 годов рождения, подозреваемых в этом преступлении.

Задержанные признали вину и сотрудничают со следствием. К мужчинам применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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