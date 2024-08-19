В Риге могут запретить размещать любые надписи на русском языке

Ссылаясь на жалобы жителей столицы, Ратниекс обратился в Министерство юстиции с просьбой дать оценку ситуации с использованием русского языка и предложить поправки в законодательство, чтобы создать правовую основу для запрета на размещение в городе текстов на русском языке.

Ратниекс подчеркнул, что Рига занимает последовательную и твердую позицию, выступая против военной агрессии России против Украины. "С учетом геополитической ситуации мы проделали большую работу, чтобы уменьшить в Риге прославление и присутствие государства-агрессора в самых разных формах", - заявил вице-мэр.

Он напомнил, что столичная дума приняла решение о переименовании ряда улиц, чтобы в Риге не было названий, связанных с Россией. Также по требованию самоуправления демонтированы вывески торгового центра "Минск", так как Беларусь поддерживает военную агрессию России против Украины.