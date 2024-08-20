Вторжение России в Украину продолжается уже два с половиной года, и конца ему пока не видно. Известный американский историк Тимоти Снайдер, которого считают лучшим экспертом по Украине на Западе, в новом интервью прогнозирует, чем может закончиться эта война.

"Все возможно. С исторической точки зрения обычно побеждает та сторона, у которой большая экономика. И этой стороной должна быть Украина, потому что ее поддерживают (в том числе финансово) США, Канада, большинство европейских стран, а в меньшей степени еще и Южная Корея и Япония. Если эти государства немного мобилизуют свою экономику, Украина в конце концов выиграет войну. Это одно историческое обобщение", - объясняет Снайдер.

"Еще одно историческое обобщение заключается в том, что войны ведутся на территории, а не в умах людей. Русские довольно хорошо сумели проникнуть в сознание жителей Запада и отвлечь их от простых территориальных истин. Украина может победить, если...