Зеленский рассказал, какую территорию в Курской области занимают ВСУ

"Наши силы контролируют более 1250 квадратных километров вражеской территории и 92 населенных пункта", - сказал Зеленский, обращаясь к украинским послам.

Президент также призвал союзников снять ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.

По его словам, сдерживать продвижение российской армии на линии фронта мешает только то, что Киев все еще ждет решение союзников о применении дальнобойного оружия.

Между тем, "Медуза" отмечает, что, по данным издания на 16 августа, полученным из анализа фото- и видеоматериалов с мест событий, ВСУ контролировали 862 квадратных километра территории РФ и 65 населенных пунктов.

При этом главком Александр Сырский 15 августа утверждал, что под контролем ВСУ находятся 82 населенных пункта на 1150 квадратных километрах территории.

Как ранее сообщалось, ВСУ 6 августа начали масштабную наступательную операцию в Курской области. Иностранные вооруженные силы впервые с окончания Второй мировой войны заняли часть территории РФ. Российские власти 9 августа ввели в Белгородской, Брянской и Курской областях "режим контртеррористической операции".

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