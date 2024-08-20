Авария автобуса Ecolines в Литве: полиция назвала возможную причину ДТП

"Я просто вылетела. Была на втором этаже. Вообще не поняла, что происходит. Не поняла, почему у меня кровь, что происходит", - рассказала пассажирка.

По информации портала 15min.lt, в автобусе находились 47 человек, 26 из них получили травмы разной степени тяжести, двум пострадавшим спасатели помогли выбраться из автобуса. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

На место происшествия были направлены бригады скорой помощи из ближайших районов.

Пассажиры рассказали, что никто не был пристегнут.

Причина аварии пока неизвестна. Стражи порядка допускают, что водитель превысил скорость и съехал с дороги, пытаясь избежать находящегося посреди дороги островка безопасности.

26 пострадавших, среди которых были граждане Латвии и России, были доставлены в больницы городов Юрбаркас и Шакяй. В автобусе также находился один литовец.

В Пожарно-спасательной службе Литвы указали, что двух пострадавших при помощи особой экипировки вытащили спасатели.

Причины аварии выясняются. По поводу ДТП начато досудебное расследование.

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