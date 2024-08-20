"Латвия ежегодно теряет тысячи трудоспособных людей": профсоюз о нехватке финансирования

LVSADA еще в июне обращал внимание на то, что опубликованный в начале года доклад Европейской комиссии об экономической, социальной, структурной и бюджетной политике Латвии и политике занятости крайне "суров в отношении ситуации в здравоохранении". Расходы Латвии на здравоохранение - одни из самых низких в Европейском союзе (ЕС).

Как указал Керис, недостаточное финансирование здравоохранения со стороны государства на протяжении многих лет привело к таким проблемам, как длинные очереди к врачам, плохая доступность медицинских услуг и нехватка работников из-за низких зарплат.

"Все это, к сожалению, приводит к высокой предотвратимой смертности. Что это означает в практическом и конкретном смысле? Латвия ежегодно теряет тысячи трудоспособных людей, которых можно было бы спасти, если бы у отрасли было адекватное финансирование. Если мы не хотим превратить страну в хорошо охраняемое кладбище, нам нужно срочно думать и действовать", - сказал глава профсоюза.

На вопрос, поможет ли обращение к высшим должностным лицам разрешить ситуацию, Керис ответил, что профсоюз планирует пригласить премьер-министра Эвику Силиню и министра здравоохранения Хосама Абу Мери на заседание 17 сентября, чтобы услышать их ответы. "А затем, в зависимости от полученных ответов, мы можем принять решение о дальнейших шагах", - сказал Керис.

LVSADA ранее указал, что финансирование здравоохранения в Латвии значительно отстает не только от среднего показателя по ЕС - 7,7% от ВВП, но и от 6% от ВВП, предусмотренных основными принципами общественного здравоохранения на 2021-2027 гг. Соотношение количества врачей и численности населения Латвии - ниже среднего по ЕС, а соотношение количества медсестер - одно из самых низких в ЕС.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!