Сами подтвердили платежи на миллионы евро: сколько денег отдали мошенникам жители Латвии

В этот период зафиксирован 3001 случай телефонного мошенничества на сумму 6,1 млн евро, а предотвратить удалось 3148 попыток мошенничества на сумму 3,3 млн евро.

Чаще всего банкам удается защитить людей от фиктивных инвестиционных предложений - с начала года предотвращены 5934 попытки мошенничества на сумму 3,7 млн евро. Число реализованных случаев инвестиционного мошенничества составило 1854, в результате чего клиенты лишились 3,1 млн евро.

Как отмечает член правления Ассоциации финансовой отрасли Янис Бразовскис, в последние месяцы количество случаев телефонного мошенничества уменьшилось, что свидетельствует о положительной тенденции - люди стали более осторожными и больше думают о безопасности своих данных.

Как сообщалось, в прошлом году клиенты четырех крупнейших банков в результате мошенничества потеряли 12,662 млн евро, что на 5,2% больше, чем в 2022 году. В 2023 году было осуществлено 7795 случаев мошенничества, что на 45,6% больше, чем в 2022 году. Предотвратить в прошлом году удалось 13 537 случаев мошенничества на сумму 9,218 млн евро.

Крупнейшим банком Латвии по размеру активов является Swedbank, далее следуют SEB banka, банк Citadele и филиал Luminor Bank в Латвии.

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