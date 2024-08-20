Конкурс Выиграй 2 билета на концерт легендарной группы "Сплин"!

6 сентября на концертной площадке Wondersala выступит легендарная рок-группа "Сплин" с лучшими песнями из разных альбомов, широко известных и любимых публикой! По такому поводу мы решили порадовать одного из наших читателей и разыгрываем 2 билета на мероприятие в Telegram-канале RUS TVNET!