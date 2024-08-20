Вт, 20.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Конкурс Выиграй 2 билета на концерт легендарной группы "Сплин"!

CopyMessenger Telegram Whatsapp
конкурс
конкурс Фото: скрин-шот Телеграм

6 сентября на концертной площадке Wondersala выступит легендарная рок-группа "Сплин" с лучшими песнями из разных альбомов, широко известных и любимых публикой! По такому поводу мы решили порадовать одного из наших читателей и разыгрываем 2 билета на мероприятие в Telegram-канале RUS TVNET! 

Чтобы принять участие в конкурсе, переходите в наш Telegram-канал и следуйте двум простым условиям:

Счастливого обладателя билетов мы объявим уже 27 августа. Удачи! 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх