6 сентября на концертной площадке Wondersala выступит легендарная рок-группа "Сплин" с лучшими песнями из разных альбомов, широко известных и любимых публикой! По такому поводу мы решили порадовать одного из наших читателей и разыгрываем 2 билета на мероприятие в Telegram-канале RUS TVNET!
Конкурс ⟩ Выиграй 2 билета на концерт легендарной группы "Сплин"!
Чтобы принять участие в конкурсе, переходите в наш Telegram-канал и следуйте двум простым условиям:
Счастливого обладателя билетов мы объявим уже 27 августа. Удачи!
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