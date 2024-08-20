Фото В Литве разыскивают мошенников - "полицейских" и "сотрудников Google". Одного видели в Елгаве

Как сообщает Госполиция, управление полиции Шяуляйского района Литвы завело уголовное дело в связи с тем, что неизвестные лица, представляясь полицейскими и работниками компании Google, обманом заставили жертву взять кредит на сумму 18 100 евро.

19 июля между 20:48 и 21:58 на улице Бирзес в Елгаве человеку, подозреваемому в мошенничестве по этому делу, были переданы две посылки, после чего он ушел в неизвестном направлении.

Фото: Госполиция

Правоохранительные органы обращаются ко всем, кто узнал человека на фотографиях, с просьбой откликнуться! Если вы узнали этого человека, пожалуйста, свяжитесь со старшим следователем Юсти Поповайтисом (телефон +370 (700) 62821, e-mail juste.popovaite@policija.lt) или с прокурором Марией Фока (телефон +370 (41) 523614, e-mail marius.fokas@prokuraturos.lt).

Фото: Госполиция

Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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