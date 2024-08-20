В центре Риги восстановлено движение трамваев, которое парализовал припаркованный автомобиль

Автомобиль был припаркован слишком близко к трамвайным рельсам на перекрестке улиц 13 Января и Прагас.

Теперь движение трамваев по маршрутам №№ 1, 5, 7 и 10 в обоих направлениях восстановлено, сообщает Rīgas satiksme. Движение трамваев по маршруту № 2 все еще остановлено.

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