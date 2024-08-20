Днем во вторник, 20 августа, из-за неправильно припаркованного автомобиля остановилось движение трамваев пяти маршрутов в центре Риги, сообщает агентство LETA со ссылкой на предприятие Rīgas satiksme.
В центре Риги восстановлено движение трамваев, которое парализовал припаркованный автомобиль
Автомобиль был припаркован слишком близко к трамвайным рельсам на перекрестке улиц 13 Января и Прагас.
Теперь движение трамваев по маршрутам №№ 1, 5, 7 и 10 в обоих направлениях восстановлено, сообщает Rīgas satiksme. Движение трамваев по маршруту № 2 все еще остановлено.
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