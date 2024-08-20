Вт, 20.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В центре Риги восстановлено движение трамваев, которое парализовал припаркованный автомобиль

Обновлено 20 августа 2024, 16:17
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Трамвай в центре Риги
Трамвай в центре Риги Фото: Zane Bitere/LETA

Днем во вторник, 20 августа, из-за неправильно припаркованного автомобиля остановилось движение трамваев пяти маршрутов в центре Риги, сообщает агентство LETA со ссылкой на предприятие Rīgas satiksme.

Автомобиль был припаркован слишком близко к трамвайным рельсам на перекрестке улиц 13 Января и Прагас.

Теперь движение трамваев по маршрутам №№ 1, 5, 7 и 10 в обоих направлениях восстановлено, сообщает Rīgas satiksme. Движение трамваев по маршруту № 2 все еще остановлено.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх