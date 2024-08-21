Пусть менопауза не пугает: рекомендуемые витамины, питание и уход за кожей

В состав таких продуктов входят аминокислоты, пептиды, протеины, компоненты, расширяющие кровеносные сосуды, которые способствуют естественному росту волос и их восстановлению. Для достижения результата эти средства следует использовать в виде курса в течение 2-4 месяцев.

Если волосы сухие, ломкие или секутся, выбирайте специализированные средства по уходу за ними, содержащие липиды, кератин, коллаген, витамины, аминокислоты и растительные масла, которые разглаживают и укрепляют структуру волос. Не рекомендуется использовать средства с сильным ароматом или цветом, так как химические добавки могут раздражать кожу головы.

Кроме того, сохранить густые и красивые волосы в период менопаузы помогут некоторые простые ежедневные привычки.

"Используйте особенно щадящие средства по уходу за волосами, которые помогут укрепить корни волос на коже головы. Расчесывайте волосы аккуратно, после мытья сушите их без расчески",

рекомендует фармацевт.

Если вы ежедневно сушите волосы феном или укладываете их горячими приборами (фен, щипцы для завивки, плойка для выпрямления и т. д.), необходимо использовать специальное средство для защиты волос от высоких температур. Регулярно делайте массаж кожи головы - это улучшит микроциркуляцию крови и стимулирует рост волос.

Чтобы волосы были здоровыми и красивыми, необходимо сбалансированное и полноценное питание.

Питание и ТОП витаминов для женского здоровья во время и после менопаузы