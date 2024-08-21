Менопауза - это новый этап в жизни женщины: наряду с изменениями на эмоциональном уровне могут происходить и физические изменения, которые влияют не только на самочувствие, но и на внешний вид, например, кожа может потерять эластичность, а волосы - стать тоньше. К счастью, целенаправленно заботясь о своем здоровье и самочувствии, женщина может уменьшить влияние менопаузы на свою красоту. Более подробно об этом рассказывает сертифицированный фармацевт Apotheka Аманда Озолиня.
Пусть менопауза не пугает: рекомендуемые витамины, питание и уход за кожей
Уход за кожей
С наступлением менопаузы количество коллагена в коже уменьшается на 2% каждый год. "Организм активно вырабатывает коллаген примерно до 25 лет, после чего уровень этого белка в организме начинает снижаться и появляются первые признаки старения.
Чтобы стимулировать выработку коллагена и замедлить процесс старения, необходимо принимать коллаген дополнительно - с пищей и пищевыми добавками",
- объясняет фармацевт.
Когда запасы коллагена истощаются, морщины могут становиться более выраженными, кожа - менее эластичной, кости и зубы - более хрупкими, а ногти - более склонными к расслоению и ломкости. Также могут появиться боли в мышцах и суставах - из-за дефицита коллагена разрушаются хрящи, в результате чего ухудшается эластичность суставов и может развиться воспаление или даже артрит или остеопороз.
Выработку коллагена можно стимулировать с помощью здорового питания.
Ежедневно необходимо употреблять достаточное количество незаменимых жирных кислот ( Omega 3, 6, 9), которые можно найти в рыбе, особенно в лососе, сельди и скумбрии, льняном, конопляном и ореховом масле, а также в других растительных маслах.
Синтезировать коллаген помогут также соевые продукты, фрукты, ягоды и зелень, содержащие витамин С: черная смородина, облепиха, грейпфруты, лимоны, киви, апельсины, шпинат, укроп, сельдерей и листья петрушки. Коллаген также можно получить, употребляя бульон, приготовленный из костей или хрящей животных.
"Следует не забывать, что одного правильного питания недостаточно -
чтобы кожа оставалась эластичной и упругой как можно дольше, за ней нужно ухаживать ежедневно утром и вечером, увлажнять и питать кремом, содержащим коллаген и гиалуроновую кислоту.
Коллаген также можно получать дополнительно, принимая пищевые добавки, которые выпускаются как в виде таблеток и порошка, так и в жидком виде, так что вы можете выбрать то, что вам больше всего подходит. Подобрать наиболее подходящие именно для вас пищевые добавки и средства по уходу за лицом поможет фармацевт", - говорит Аманда Озолиня.
Специализированные средства по уходу за кожей, разработанные специально для женщин в климактерическом периоде, помогают компенсировать сухость и потерю упругости, возвращая коже сияние и ощущение комфорта. В свою очередь,
проблемы с кожей, вызванные жарой, облегчают средства со специальными охлаждающими формулами.
Уход за волосами
В период менопаузы изменения в гормональной активности приводят и к изменению состояния волос - они становятся более сухими, тонкими, хрупкими, а иногда и усиливается их выпадение. Если выпадение волос очень выражено, вам обязательно нужно обратиться к трихологу или терапевту, который назначит дополнительные анализы и проведет обследование.
Обновление клеток волоса происходит в волосяной луковице, которая находится на глубине 2-4 миллиметра.
Если волосы выпадают, выглядят истощенными, неухоженными или тусклыми, стоит обратить внимание на более сильные средства, ведь только воздействуя на волосяную луковицу, можно восстановить и оздоровить волосы в целом.
В состав таких продуктов входят аминокислоты, пептиды, протеины, компоненты, расширяющие кровеносные сосуды, которые способствуют естественному росту волос и их восстановлению. Для достижения результата эти средства следует использовать в виде курса в течение 2-4 месяцев.
Если волосы сухие, ломкие или секутся, выбирайте специализированные средства по уходу за ними, содержащие липиды, кератин, коллаген, витамины, аминокислоты и растительные масла, которые разглаживают и укрепляют структуру волос. Не рекомендуется использовать средства с сильным ароматом или цветом, так как химические добавки могут раздражать кожу головы.
Кроме того, сохранить густые и красивые волосы в период менопаузы помогут некоторые простые ежедневные привычки.
"Используйте особенно щадящие средства по уходу за волосами, которые помогут укрепить корни волос на коже головы. Расчесывайте волосы аккуратно, после мытья сушите их без расчески",
рекомендует фармацевт.
Если вы ежедневно сушите волосы феном или укладываете их горячими приборами (фен, щипцы для завивки, плойка для выпрямления и т. д.), необходимо использовать специальное средство для защиты волос от высоких температур. Регулярно делайте массаж кожи головы - это улучшит микроциркуляцию крови и стимулирует рост волос.
Чтобы волосы были здоровыми и красивыми, необходимо сбалансированное и полноценное питание.
Питание и ТОП витаминов для женского здоровья во время и после менопаузы
Когда у женщины наступает менопауза, ей также следует придерживаться сбалансированной диеты, включающей больше протеина, ненасыщенных жирных кислот, фруктов и овощей. Фармацевт Аманда Озолиня объясняет, что "с наступлением менопаузы уровень эстрогена в организме значительно снижается, изменяется обмен веществ, мышечная масса, количество жира в организме и эластичность кожи, поэтому вместе с этим
в рацион должны быть включены дополнительные витамины и минералы, которые оказывают комплексное воздействие на климактерические симптомы - ускоряют метаболизм, стимулируют секрецию половых гормонов, благотворно влияют на иммунную систему и повышают жизненный тонус организма".
Кальций. В период менопаузы риск развития остеопороза возрастает, поскольку уровень эстрогена снижается. Кальций играет важную роль в поддержании здоровья костей. Наряду с кальцием важно принимать витамин D, который способствует усвоению кальция в организме.
Витамин D. В период менопаузы кости становятся тоньше и хрупче, поэтому для их укрепления и предотвращения риска развития остеопороза необходимо дополнительно принимать витамин D. Солнечный витамин укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи и общее самочувствие. Он помогает поддерживать нормальный уровень кальция в крови, улучшает состояние костей и зубов, а также обеспечивает нормальную работу мышц. О дефиците витамина D могут свидетельствовать усталость, слабость и частые болезни, но он не всегда заметен, поэтому рекомендуется проверять уровень витамина D, сдавая анализы.
Магний. С годами организму становится все труднее усваивать магний - минерал, играющий важную роль в поддержании здоровья сердца, костей, нервов, мышц и протекании различных химических реакций. Усталость, мышечные спазмы, судороги, тремор рук и трудности с контролем мышечной деятельности - вот некоторые из признаков дефицита магния в организме.
Жирные кислоты Omega-3. Они важны для работы мозга и сердца, а также для зрения и даже для красоты и здоровья кожи. Эти незаменимые жирные кислоты связаны с более длительной когнитивной деятельностью и предотвращают такие заболевания, как слабоумие и болезнь Альцгеймера.
Витамины группы B (в частности, B6 и B12). Эти витамины важны для кровообращения и работы мозга. B6 необходим для нормального обмена веществ, работы нервной системы и сердца, а также для здоровья ногтей, волос и кожи. Он также способствует производству красных кровяных телец и гемоглобина. В12 необходим для производства кровяных клеток, он снижает утомляемость и помогает обеспечить нормальный обмен веществ в соответствии с затраченной энергией.
Антиоксиданты. Эти вещества, включая витамины A (каротины, ксантофиллы), C (аскорбиновая кислота), E (токоферол), селен, цинк, коэнзим Q10, не только укрепляют иммунитет, но и действуют как антивозрастные средства. Например, витамин Е замедляет старение, борется со свободными радикалами и помогает поддерживать здоровье волос, ногтей и кожи. Коэнзим Q10 способствует уменьшению морщин, разглаживанию и увлажнению кожи.
Коллаген. С возрастом синтез коллагена замедляется, хотя он является важным компонентом для здоровья соединительных тканей и суставов, а также кожи, волос и ногтей. Боль в суставах, скованность и глубокие морщины могут быть одними из признаков дефицита коллагена и гиалуроновой кислоты в организме. Витамин С замедляет процесс старения, стимулирует выработку коллагена, который оказывает влияние на эластичность и упругость кожи, а также обеспечивает здоровье десен и зубов.
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Статья создана в сотрудничестве с Apotheka.
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