Он также раскритиковал российскую оппозицию, выразив сомнение, что она способна на какие-то изменения. Заявления российских политзаключенных, которые были освобождены в ходе массового обмена между Россией и Западом, Кузьо назвал "смешными" и "изолированными от событий в России". Больший оптимизм в него вселяют вооруженные формирования россиян, воюющих в рядах ВСУ.

Как считает профессор, важность Курской операции состоит в том, что она смогла изменить общую атмосферу, и теперь Запад гораздо меньше давит на Киев в вопросе о необходимости договариваться с Россией.

"Теперь это давление, которое было, я думаю, до вторжения в Курскую область, намного меньше. И теперь на Западе ждут, что же выйдет из этого вторжения. Сможет ли Украина удержать территорию и создать буферную зону? Мне кажется, мы в таком положении. Главное для Украины, на мой взгляд, - чтобы это заставило Россию перебросить часть войск из Донецкой области в Курскую. Это уже происходит, но пока меньше, чем хотелось бы", - сказал Кузьо.