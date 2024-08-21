Российское общество, в отличие от украинского, находится в "глубоком застое" и привыкло "ждать приказов", поэтому в России вряд ли возможна революция, заявил британский политолог украинского происхождения, профессор Киево-Могилянской академии Тарас Кузьо в интервью LSM+.
Он сравнивает поведение жителей Курской области, в которую вторглись ВСУ, и жителей украинских территорий, захваченных войсками РФ в начале полномасштабного вторжения.
"Когда три года назад Россия напала на Украину, повсюду [в Украине] были протесты. Помним, как много людей вышло на улицы в Херсонской области против незаконного вторжения в Украину.
Очевидно, что русский народ этого не сделал, когда украинская армия пришла на русские территории", - отметил политолог.
По его мнению, у россиян теперь уже нет такого независимого общественного сознания, как у украинцев. Кузьо напомнил, что за 30 лет демократии в Украине произошло три революции.
"Каждый украинец считает, что имеет независимые возможности что-либо сделать или изменить. У россиян этого духа нет, они только ждут приказов. Поэтому бегство силовиков из Курской области приведет к анархии - люди ниже силовиков не знают, что делать", - сказал политолог.
Из-за пассивности российских жителей он не видит возможности для внутренней революции в РФ. По мнению Кузьо, единственная возможность для перемен в этой стране - путч среди силовиков или кремлевского руководства.
Он также раскритиковал российскую оппозицию, выразив сомнение, что она способна на какие-то изменения. Заявления российских политзаключенных, которые были освобождены в ходе массового обмена между Россией и Западом, Кузьо назвал "смешными" и "изолированными от событий в России". Больший оптимизм в него вселяют вооруженные формирования россиян, воюющих в рядах ВСУ.
Как считает профессор, важность Курской операции состоит в том, что она смогла изменить общую атмосферу, и теперь Запад гораздо меньше давит на Киев в вопросе о необходимости договариваться с Россией.
"Теперь это давление, которое было, я думаю, до вторжения в Курскую область, намного меньше. И теперь на Западе ждут, что же выйдет из этого вторжения. Сможет ли Украина удержать территорию и создать буферную зону? Мне кажется, мы в таком положении. Главное для Украины, на мой взгляд, - чтобы это заставило Россию перебросить часть войск из Донецкой области в Курскую. Это уже происходит, но пока меньше, чем хотелось бы", - сказал Кузьо.
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