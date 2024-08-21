Под Елгавой обнаружена плантация марихуаны

5 августа был начат уголовный процесс о запрещенном выращивании на больших площадях растений, содержащих наркотические и психотропные вещества. 14 августа в рамках дела был задержан мужчина 1974 года рождения, который за аналогичное преступное деяние уже попадал в поле зрения полиции в 2015 году.

По месту жительства задержанного, которое находится в 30 километрах от Елгавы, были проведены обыски и изъято 585 высушенных и невысушенных растений. Также в ходе обысков были изъяты такие наркотические вещества, как MDMA и LSD.

Суд избрал для подозреваемого в качестве меры пресечения содержание под стражей.

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