В Валмиере из-за распространения Covid-19 перенесли лазерное шоу

В эти выходные - 24 и 25 августа - в Валмиере должно было состояться представление мультимедийного шоу фонтанов, лазеров и огня Zaigo под названием The 5th Element. Однако из-за повышенного распространения Covid-19 среди технического персонала шоу перенесли на следующий год.

Организаторы мероприятия приносят посетителям извинения за доставленные неудобства и поясняют, что Covid-19 затронул большую часть технического и обслуживающего персонала. В связи с этим, заботясь о безопасности, здоровье и благополучии общества, мероприятие будет проведено в следующем году.

Посетители, которые уже приобрели билеты на мероприятие, смогут использовать их летом следующего года. В свою очередь те, кто хочет вернуть деньги за билеты, могут связаться с организаторами мероприятия по электронной почте, указав, что хотят возврата средств.

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