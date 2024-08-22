Рост зарплат в госсекторе надо притормозить, начиная с самих политиков, подчеркнула премьер

Она напомнила, что есть политическая договоренность пересмотреть расходы на публичное управление. "Это означает, что все публичное управление должно притормозить рост зарплат, безусловно, начиная с нас самих политиков", - сказала она.

В то же время сейчас нет желания "что-то резать" так, как это делают эстонцы.

Говоря о расходах на госуправление в целом, премьер не отрицала, что, возможно, нужно привлекать аудиторов, которые оценивали бы функции публичных услуг.

Кроме того, она подчеркнула, что расходы можно сократить за счет централизации функций и объединения учреждений. Она открыла, что большие изменения могут произойти в отрасли экономики.

Силиня отметила, что не хочет решать эту ситуацию "урезанием людей".

Комментируя работу над налоговой реформой, премьер признала, что работу можно было организовать лучше. "Это не лучший менеджмент", - согласилась она.

На вопрос, почему перед более обширными дискуссиями, которые обещаются в дальнейшем, премьер выступила с посланием, что налог на добавленную стоимость (НДС) в этом процессе затронут не будет, Силиня сказала, что таковы были внутренние настроения в партиях, в том числе и коалиции.

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