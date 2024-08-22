Интервью Лукашенко огорчило Казахстан. МИД вызвал посла Беларуси

"Казахстан проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Наша страна твердо убеждена в том, что все разногласия между государствами должны решаться политическими и дипломатическими путями", – заявил замглавы казахстанского МИД Мурат Нуртлеу.

Астана подчеркнула, что в нынешних геополитических условиях проводимый Казахстаном внешнеполитический курс доказал свою эффективность.

Такая реакция последовала после интервью Лукашенко телеканалу "Россия", в котором он раскритиковал внешнюю политику ряда постсоветских стран, особо отметив Казахстан.

Диктатор заявил, что когда "в Казахстане что-то случилось", Астана обратилась не к Китаю, Индии или Пакистану, а к Москве и Минску.

"Вот "Путин, Лукашенко, помогите!" И мы перебросили туда [миротворцев ОДКБ] в течение полудня – наши уже самолеты там приземлялись в Казахстане. Утихомирили", - подчеркнул он.

На слова Лукашенко в интервью отреагировали и в Ереване.

Там протестующие забросали здание посольства Беларуси яйцами, помидорами и картошкой в ответ на заявления диктатора о том, что "никому, кроме нас, армяне не нужны".

В интервью Лукашенко раскритиковал сближение руководства Армении с западными странами.

"Ну что это за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция, какой Макрон? Завтра не будет Макрона, и все забудут про эту Армению", – сказал он.

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