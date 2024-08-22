Дети покойного Алена Делона нарушили последнюю волю актера

Просьба Делона вызвала большой резонанс. Главная французская организация по защите животных SPA и ряд других зоозащитных объединений подвергли критике волю актера и призвали родственников Делона не выполнять ее.

Несмотря на то, что зоозащитники отдали должное Делону как страстному стороннику защиты животных, они подчеркнули, что жизнь животного не должна зависеть от жизни человека. Они также предложили при необходимости помочь найти для Лубо хорошие руки.

В июле прошлого года дочь Делона Анушка опубликовала фотографию Лубо в Instagram с сообщением: "Благодарю тебя, Лубо, что ты рядом со своим хозяином".

В марте этого года она опубликовала еще одну фотографию Лубо у дома Делона с подписью: "Хранитель храма... С ним нет ни измены, ни расчета, только любовь".

Церемония прощания с артистом пройдет в его поместье в Души, расположенном в Луаре. В этом доме Делон прожил почти 50 лет.