Рижские пенсионерки отдали мошенникам 210 тысяч евро, поверив в выдумки о беде с родственниками

Рижское региональное управление Государственной полиции расследует 16 уголовных дел по фактам обмана женщин пенсионного возраста в августе этого года. В большинстве случаев речь идет о жительницах Пардаугавы.

Женщинам звонил неизвестный, который говорил по-русски. Он рассказывал, что звонит из полиции и что их близкий человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия, поэтому ему грозят большие неприятности. Мошенник просил у собеседниц крупную сумму денег, чтобы избежать возбуждения уголовного дела.

Если у жертвы не оказывалось требуемой суммы, мошенники соглашались и на меньшие деньги. Кто-то из женщин передал курьеру, которого отправляли за деньгами, 4 тысячи евро, кто-то - 8 тысяч.

Одна женщина отдала целых 50 тысяч евро наличными.

В большинстве случаев жертвы передавали деньги, лично встречаясь с курьером, которого прислали преступники, но в одном случае деньги были переданы незнакомцу через окно.

По имеющейся у полиции информации, преступники звонили из колл-центра за пределами Латвии, используя технологию подмены номера.

Как ранее сообщала LETA, подобная схема мошенничества используется уже много лет, и в некоторых случаях преступников удалось поймать.

Полиция подчеркивает, что ни они, ни сотрудники других правоохранительных органов никогда не будут звонить и требовать деньги. Полиция призывает людей предупредить своих пожилых родственников о подобном виде мошенничества и напомнить им, что они никогда не должны передавать деньги незнакомцам или сообщать данные доступа к своему банковскому счету.

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