Пожилые жительницы Риги отдавали мошенникам крупные суммы денег, поверив в историю о попавших в аварию родственниках. В целом злоумышленники получили от своих жертв 210 тысяч евро, сообщает Госполиция.
Рижские пенсионерки отдали мошенникам 210 тысяч евро, поверив в выдумки о беде с родственниками
Рижское региональное управление Государственной полиции расследует 16 уголовных дел по фактам обмана женщин пенсионного возраста в августе этого года. В большинстве случаев речь идет о жительницах Пардаугавы.
Женщинам звонил неизвестный, который говорил по-русски. Он рассказывал, что звонит из полиции и что их близкий человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия, поэтому ему грозят большие неприятности. Мошенник просил у собеседниц крупную сумму денег, чтобы избежать возбуждения уголовного дела.
Если у жертвы не оказывалось требуемой суммы, мошенники соглашались и на меньшие деньги. Кто-то из женщин передал курьеру, которого отправляли за деньгами, 4 тысячи евро, кто-то - 8 тысяч.
Одна женщина отдала целых 50 тысяч евро наличными.
В большинстве случаев жертвы передавали деньги, лично встречаясь с курьером, которого прислали преступники, но в одном случае деньги были переданы незнакомцу через окно.
По имеющейся у полиции информации, преступники звонили из колл-центра за пределами Латвии, используя технологию подмены номера.
Как ранее сообщала LETA, подобная схема мошенничества используется уже много лет, и в некоторых случаях преступников удалось поймать.
Полиция подчеркивает, что ни они, ни сотрудники других правоохранительных органов никогда не будут звонить и требовать деньги. Полиция призывает людей предупредить своих пожилых родственников о подобном виде мошенничества и напомнить им, что они никогда не должны передавать деньги незнакомцам или сообщать данные доступа к своему банковскому счету.
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