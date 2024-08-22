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Видео Госполиция просит помочь опознать изображенных на фото людей

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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Valsts policija

Должностные лица Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции просят помощи в опознании личностей лиц, изображенных на видео и фотографии.

Каждого, кто располагает любой информацией, способствующей установлению их личности и местонахождения, призывают информировать Госполицию, позвонив по номеру телефона 67086327 или 29699272 или же по единому номеру телефона полиции 110, или написав по электронной почте: austris.smits@riga.vp.gov.lv.

Госполиция также призывает отозваться непосредственно лиц, видимых на видео.

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