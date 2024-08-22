Должностные лица Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции просят помощи в опознании личностей лиц, изображенных на видео и фотографии.
Видео ⟩ Госполиция просит помочь опознать изображенных на фото людей
Каждого, кто располагает любой информацией, способствующей установлению их личности и местонахождения, призывают информировать Госполицию, позвонив по номеру телефона 67086327 или 29699272 или же по единому номеру телефона полиции 110, или написав по электронной почте: austris.smits@riga.vp.gov.lv.
Госполиция также призывает отозваться непосредственно лиц, видимых на видео.
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