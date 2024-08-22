Видео Госполиция просит помочь опознать изображенных на фото людей

Каждого, кто располагает любой информацией, способствующей установлению их личности и местонахождения, призывают информировать Госполицию, позвонив по номеру телефона 67086327 или 29699272 или же по единому номеру телефона полиции 110, или написав по электронной почте: austris.smits@riga.vp.gov.lv.