Видео На Улманя гатве водитель McLaren врезался в трактор и сбежал с места ДТП

Правоохранители сообщают, что 22 августа около 01:50 ночи в Риге на Карля Улманя гатве произошло столкновение автомобиля McLaren и трактора.

После ДТП водитель автомобиля McLaren скрылся с места происшествия. Водитель трактора получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Госполиция возбудила уголовное дело и расследует обстоятельства происшествия, а также призывает отозваться очевидцев происшествия, позвонив по телефону 672 197 82 или 110.

В минувшие сутки в стране зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 19 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

Четверо из пострадавших были пешеходами, трое - велосипедистами.

Оформлено 413 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 215 - за превышение скорости и два - за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено одно административное и четыре уголовных дела.

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