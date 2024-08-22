Курземский районный суд приговорил мужчину к нескольким годам лишения свободы за насилие над супругой и несовершеннолетней падчерицей, говорится в обнародованном приговоре.
Избиения и угрозы убийства: латвиец получил срок за насилие против жены и падчерицы
Мужчина обвинялся в насилии над малолетней, причинении ей душевных и физических страданий, а также в угрозе убийства своей супруги.
Обвиняемый, находясь в состоянии гнева и недовольный поведением жены, неоднократно наносил жене удары кулаками и ногой по различным частям тела, таскал ее по полу квартиры, прижимая к полу и держа за волосы. Мужчина также угрожал убить жену.
В конфликт вмешалась малолетняя падчерица, которая попыталась обуздать мужчину, но злоумышленник повалил ребенка на пол, а затем, схватив ее руками за шею, поднял и бросил на кровать.
Суд приговорил мужчину к трем годам и трем месяцам лишения свободы.
Приговор был согласован с прокурором.
В срок лишения свободы было включено время, проведенное под стражей с февраля этого года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!