Избиения и угрозы убийства: латвиец получил срок за насилие против жены и падчерицы

Мужчина обвинялся в насилии над малолетней, причинении ей душевных и физических страданий, а также в угрозе убийства своей супруги.

Обвиняемый, находясь в состоянии гнева и недовольный поведением жены, неоднократно наносил жене удары кулаками и ногой по различным частям тела, таскал ее по полу квартиры, прижимая к полу и держа за волосы. Мужчина также угрожал убить жену.

В конфликт вмешалась малолетняя падчерица, которая попыталась обуздать мужчину, но злоумышленник повалил ребенка на пол, а затем, схватив ее руками за шею, поднял и бросил на кровать.

Суд приговорил мужчину к трем годам и трем месяцам лишения свободы.

Приговор был согласован с прокурором.

В срок лишения свободы было включено время, проведенное под стражей с февраля этого года.

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