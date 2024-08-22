Неделя перевалила за середину и очередной четверг запомнится целым потоком новостей: ВСУ атаковали паром с топливом под Краснодаром - после продолжительного пожара он затонул. Тем временм на Улманя гатве водитель McLaren врезался в трактор и сбежал с места ДТП, а звезда "Сумерек" Кристен Стюарт покинула Латвию после съемок своего фильма, и как раз вовремя - у нас заметили пауков размером с ладонь! Об этих и других главных новостях уходящего четверга, 22 августа, - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 22 августа ⟩ Новинки от Lidl и Bolt, загадка Kārums и гигантские пауки в Латвии
Новости Латвии:
В ночь на четверг, 22 августа, в Риге произошло тяжелое столкновение автомобиля и трактора. Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
"Застрелена корова, но на ее месте мог быть и человек", - сказал порталу TVNET владелец крупного рогатого скота Ивар, у которого в Плаканциемсе 17 августа неустановленные пока лица застрелили 12-летнюю беременную корову породы ангус коричневого окраса. "Это была очень хорошая корова, которая кормила телят", - говорит хозяин.
Должностные лица Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции просят помощи в опознании личностей лиц, изображенных на видео и фотографии.
Lidl Latvija открыл первые кассы самообслуживания в магазине Lidl в Риге, на улице Лубанас, 113А. В созданной здесь зоне самообслуживания установлено 10 касс.
В Латвии в 2022 году самой высокооплачиваемой профессией были врачи, среднемесячная брутто-зарплата которых в пересчете на полную нагрузку составила 4805 евро, свидетельствуют данные исследования структуры оплаты труда Центрального статистического управления (ЦСУ).
Платформа Bolt в тестовом режиме представила новую функцию безопасности - теперь и пассажиры, и водители смогут сделать аудиозапись поездки, если во время поездки почувствуют себя небезопасно или столкнутся с неприемлемым поведением. Аудиозапись можно будет отправить в службу поддержки клиентов Bolt.
За рубежом:
Днем 22 августа на оккупированном Россией Крымском полуострове из-за угрозы нападения была объявлена тревога о ракетном ударе. В порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ произошло нападение на судно с топливными цистернами, сообщает украинское информационное агентство "УНИАН".
"Зрелище было не из приятных", - прокомментировал Elu24 руководитель отдела по связям с общественностью RMK Прийт Лутс. Он отметил, что некоторые из гостей вечеринки не ушли и к раннему утру понедельника, пишет Limon.ee.
Казахстан недоволен интервью белорусского диктатора Александра Лукашенко российскому телеканалу, в котором он нелестно высказался о Казахстане. В результате в МИД Казахстана был вызван посол Беларуси Павел Утюпин, сообщила пресс-служба ведомства.
Гражданин Дании Никлас Хофгаард, приехавший в Россию из-за того, что не смог смириться с европейскими ценностями и оказался на войне в Украине, добился через суд расторжения контракта с российским Минобороны, пишет "Медиазона".
Интересное чтиво:
Творожные сырочки Kārums нравятся многим. Однако на прошлой неделе латвийские лакомки были шокированы, узрев цены на любимый продукт. Во многих торговых сетях сырочки Kārums продавались по 0,52 евро. TVNET+ выяснил, в чем причина такого роста и что с ценами будет дальше?
Латвийский пятиборец Павел Швецов в программе "Мне только спросить" рассказал о неопределенности, в которой он пребывает из-за истекшего контракта с Латвийской олимпийской командой (LOV). Также спортсмен поделился планами на будущее и проблемами в латвийском пятиборье.
Российский актер и музыкант Артур Смольянинов, ранее осудивший полномасштабное вторжении РФ в Украину и покинувший родину, а ныне живущий в Латвии, дал интервью изданию "Радио Свобода". В беседе артист поговорил и об изучении латышского языка.
Американская актриса, звезда киносаги "Сумерки" Кристен Стюарт покинула Латвию после длительного пребывания.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в среду, 21 августа, в Рижском замке вручал "Награды государственности". В официальных приглашениях было указание соблюдать дресс-код, и он был "формальным". Давайте посмотрим, кто и как придерживался этикета в одежде.
В Латвии было замечено несколько пауков размером с ладонь, сообщает Управление охраны природы.
Актер просил усыпить и похоронить рядом с ним его любимую собаку, сообщает Limon.ee со ссылкой на CNN.
12 августа 1985 года из аэропорта Ханеда в Токио в международный аэропорт Осаки вылетел рейс японской авиакомпании под номером 123. В самолете находились самые разные люди - предприниматели, семьи с детьми, возвращавшиеся из токийского Диснейленда, и просто люди, навещавшие в Токио родственников. Спустя 12 минут после взлета, когда самолет достиг высоты 7300 метров, у него оторвался хвост.
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