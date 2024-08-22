Главное за 22 августа Новинки от Lidl и Bolt, загадка Kārums и гигантские пауки в Латвии

За рубежом:

Днем 22 августа на оккупированном Россией Крымском полуострове из-за угрозы нападения была объявлена ​​тревога о ракетном ударе. В порту "Кавказ" в Краснодарском крае РФ произошло нападение на судно с топливными цистернами, сообщает украинское информационное агентство "УНИАН".

"Зрелище было не из приятных", - прокомментировал Elu24 руководитель отдела по связям с общественностью RMK Прийт Лутс. Он отметил, что некоторые из гостей вечеринки не ушли и к раннему утру понедельника, пишет Limon.ee.

Казахстан недоволен интервью белорусского диктатора Александра Лукашенко российскому телеканалу, в котором он нелестно высказался о Казахстане. В результате в МИД Казахстана был вызван посол Беларуси Павел Утюпин, сообщила пресс-служба ведомства.

Гражданин Дании Никлас Хофгаард, приехавший в Россию из-за того, что не смог смириться с европейскими ценностями и оказался на войне в Украине, добился через суд расторжения контракта с российским Минобороны, пишет "Медиазона".

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Творожные сырочки Kārums нравятся многим. Однако на прошлой неделе латвийские лакомки были шокированы, узрев цены на любимый продукт. Во многих торговых сетях сырочки Kārums продавались по 0,52 евро. TVNET+ выяснил, в чем причина такого роста и что с ценами будет дальше?