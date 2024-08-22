В небе над Германией заметили военные дроны. Их могли запустить агенты РФ

Инциденты произошли в августе в промышленной зоне в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, когда дроны на высокой скорости пролетели над территорией, где помимо закрытой атомной электростанции есть еще терминал сжиженного природного газа и химические заводы. Издание со ссылкой на информированные источники утверждает, что полиция объявила тревогу в регионе. Бесполетная зона была нарушена несколько раз. Предположительно, этот район пересек военный беспилотник.

"Прокуратура Фленсбурга подтверждает, что возбуждено предварительное дело по подозрению в актах саботажа в связи с неоднократными полетами дронов над критически важной инфраструктурой в земле Шлезвиг-Гольштейн", - сообщил изданию старший прокурор Бернд Винтерфельд.

По данным Bild, полеты дронов фиксируются с 8 августа, и, по предварительным данным, дроны могли быть запущены российскими агентами с кораблей в Северном море. Представители госбезопасности полагают, что неопознанные беспилотники - это российские "Орлан-10", которые имеют дальность полета от 500 до 600 км и летают со скоростью более 100 км/ч. Службы безопасности полагают, что их могли использовать в целях саботажа.