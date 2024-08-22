Прокуратура немецкого города Фленсбург начала расследование полетов российских дронов над закрытой АЭС, сообщает российская редакция газеты BILD. Дроны могли быть запущены российскими агентами с кораблей в Северном море.
В небе над Германией заметили военные дроны. Их могли запустить агенты РФ
Инциденты произошли в августе в промышленной зоне в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, когда дроны на высокой скорости пролетели над территорией, где помимо закрытой атомной электростанции есть еще терминал сжиженного природного газа и химические заводы. Издание со ссылкой на информированные источники утверждает, что полиция объявила тревогу в регионе. Бесполетная зона была нарушена несколько раз. Предположительно, этот район пересек военный беспилотник.
"Прокуратура Фленсбурга подтверждает, что возбуждено предварительное дело по подозрению в актах саботажа в связи с неоднократными полетами дронов над критически важной инфраструктурой в земле Шлезвиг-Гольштейн", - сообщил изданию старший прокурор Бернд Винтерфельд.
По данным Bild, полеты дронов фиксируются с 8 августа, и, по предварительным данным, дроны могли быть запущены российскими агентами с кораблей в Северном море. Представители госбезопасности полагают, что неопознанные беспилотники - это российские "Орлан-10", которые имеют дальность полета от 500 до 600 км и летают со скоростью более 100 км/ч. Службы безопасности полагают, что их могли использовать в целях саботажа.
В Германии 14 августа из-за возможной диверсии были закрыты две военные базы. По данным источников Der Spiegel, неизвестные проникли на базу ВВС в Кёльне, где могли отравить воду в автономном водопроводе. На этой базе находится штаб ВВС Германии, входящий в состав Минобороны ФРГ. Однако позже эта информация не подтвердилась.
Süddeutsche Zeitung сообщает, что вторая военная база, где могла произойти диверсия, находится в Гайленкирхене. Здесь диверсия тоже могла быть связана с отравлением питьевой воды.
Последние события в Европе подтверждают активацию российских агентов. Так, в апреле в Великобритании двум мужчинам было предъявлено обвинение в поджоге склада с оружием, предназначенным для Украины. Швеция расследует диверсию на железной дороге, совершенную "иностранной страной". В Чехии российские агенты пытались вывести из строя системы железнодорожной сигнализации.
В Германии весной арестовали гражданина России и гражданина ФРГ за подготовку поджога склада с товарами, предназначенными для Украины, а в Эстонии российские спецслужбы обвинили в вандализме автомобилей политиков и журналистов.
В мае спецслужбы Европейского Союза сообщили, что Россия готовит диверсии в Европе, включая взрывы и поджоги. Тогда в ЕС подчеркнули, что российские агенты готовы действовать "более скоординировано и агрессивно", чем раньше.
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