Председатель Центристской партии Эстонии Михаил Кылварт не одобрил выступление нарвского центриста Михаила Паншина, который назвал лесных братьев бандитами. Депутат Европарламента Яак Мадисон, вступивший в Центристскую партию, все-таки видит в этом большую проблему, поскольку речь идет о человеке, который живет в информационном поле российских СМИ, сообщает издание Rus.Postimees.
Для абонентов
Педагог из Нарвы назвал лесных братьев бандитами и одобрил депортации. Его уволили
Перевод: Павел Соболев
Недавно Сергей Пчелкин (Центристская партия), к настоящему моменту уже бывший директор школы по интересам Тондираба и детского сада Куристику, опубликовал в социальных сетях пост, в котором лесные братья, сражавшиеся за свободу Эстонии и Литвы, среди прочего определялись как террористы, также там было высказывание, что депортации были необходимы для искоренения подполья. Он был уволен за злоупотребление доверием и нарушение этики в связи с его высказываниями.