На улице Вайделотес в Ильгюциемсе у одной из квартир на первом этаже дома ощущался запах мертвечины. Жители, подумав, что в квартире находится труп, вызвали полицию. Их подозрения подтвердились - стражи порядка вынесли из жилья останки женщины, сообщает передача Degpunktā.
В Ильгюциемсе жители почувствовали из квартиры неприятный запах. В ней обнаружено тело женщины
Запах ощущается в многоэтажном здании до сих пор.
Сначала жители подумали, что из квартиры вынесли труп молодого мужчины. Мужчина усиленно принимал наркотики и разгильдяйничал.
Однако жители дома ошиблись, так как в квартире была обнаружена женщина. Государственная полиция указывает, что в момент обнаружения ее тело уже начало разлагаться.
Имеющаяся в распоряжении стражей порядка информация свидетельствует, что перед смертью женщина не страдала от насилия, однако причины ее гибели еще предстоит выяснить.
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