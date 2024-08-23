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В Ильгюциемсе жители почувствовали из квартиры неприятный запах. В ней обнаружено тело женщины

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Тело женщины. Иллюстративное фото
Тело женщины. Иллюстративное фото Фото: Roselynne/Shutterstock

На улице Вайделотес в Ильгюциемсе у одной из квартир на первом этаже дома ощущался запах мертвечины. Жители, подумав, что в квартире находится труп, вызвали полицию. Их подозрения подтвердились - стражи порядка вынесли из жилья останки женщины, сообщает передача Degpunktā.

Запах ощущается в многоэтажном здании до сих пор.

Сначала жители подумали, что из квартиры вынесли труп молодого мужчины. Мужчина усиленно принимал наркотики и разгильдяйничал.

Однако жители дома ошиблись, так как в квартире была обнаружена женщина. Государственная полиция указывает, что в момент обнаружения ее тело уже начало разлагаться.

Имеющаяся в распоряжении стражей порядка информация свидетельствует, что перед смертью женщина не страдала от насилия, однако причины ее гибели еще предстоит выяснить.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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