В Ильгюциемсе жители почувствовали из квартиры неприятный запах. В ней обнаружено тело женщины

Запах ощущается в многоэтажном здании до сих пор.

Сначала жители подумали, что из квартиры вынесли труп молодого мужчины. Мужчина усиленно принимал наркотики и разгильдяйничал.

Однако жители дома ошиблись, так как в квартире была обнаружена женщина. Государственная полиция указывает, что в момент обнаружения ее тело уже начало разлагаться.

Имеющаяся в распоряжении стражей порядка информация свидетельствует, что перед смертью женщина не страдала от насилия, однако причины ее гибели еще предстоит выяснить.

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