Как уже сообщалось, армия Украины 6 августа начала наступление в Курской области, прорвав оборону российской границы в Суджинском районе и стремительно продвигаясь в прилегающие районы. Таким образом, на третьем году боевых действий после вторжения России Украина наконец-то перенесла войну на территорию агрессора.