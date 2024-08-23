Пт, 23.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео Украина американскими бомбами атаковала военную базу РФ в Курской области (1)

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums no video

Воздушные силы Украины, используя американские управляемые высокоточные авиабомбы GBU-39, атаковали российскую военную базу в Курской области, сообщил в четверг командир воздушных сил Украины Николай Олещук.

Олещук в соцсетях опубликовал видео, на которых видна атака.

Бомбы поразили центр управления беспилотниками, военную технику, оружие и почти 40 солдат.

Как уже сообщалось, армия Украины 6 августа начала наступление в Курской области, прорвав оборону российской границы в Суджинском районе и стремительно продвигаясь в прилегающие районы. Таким образом, на третьем году боевых действий после вторжения России Украина наконец-то перенесла войну на территорию агрессора.

Украинская армия контролирует в Курской области более 1200 квадратных километров территории.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх