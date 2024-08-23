Воздушные силы Украины, используя американские управляемые высокоточные авиабомбы GBU-39, атаковали российскую военную базу в Курской области, сообщил в четверг командир воздушных сил Украины Николай Олещук.
Олещук в соцсетях опубликовал видео, на которых видна атака.
Повітряні сили завдали авіаудару по взводному пункту в Курській області— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 22, 2024
Відео - командувач Повітряних сил Микола Олещук pic.twitter.com/OoK1UGbfUC
Бомбы поразили центр управления беспилотниками, военную технику, оружие и почти 40 солдат.
Как уже сообщалось, армия Украины 6 августа начала наступление в Курской области, прорвав оборону российской границы в Суджинском районе и стремительно продвигаясь в прилегающие районы. Таким образом, на третьем году боевых действий после вторжения России Украина наконец-то перенесла войну на территорию агрессора.
Украинская армия контролирует в Курской области более 1200 квадратных километров территории.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!