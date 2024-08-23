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Десять лет после скандального поцелуя Эвелин Ильвес: до самого развода это был кошмар

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Прошло десять лет после скандала с поцелуем.
Прошло десять лет после скандала с поцелуем. Фото: MADIS SINIVEE / kuvatõmmis Reporterist / kuvatõmmis Evelin Ilvese Facebookist

В 2014 году Эвелин Ильвес попала в скандал, когда ее поймали целующейся с молодым иностранцем в кафе Komeet. "Пожалуйста, простите те, кому я причинила боль", - извинилась тогда в Facebook первая леди Эстонии. Об этом пишет Limon.ee.

Когда 22 августа 2014 года на прилавках магазинов появился журнал Kroonika, стало ясно, что в отношениях президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса и его жены Эвелин Ильвес кризис.

Одной августовской ночью Эвелин была замечена на террасе столичного кафе Komeet целующейся с неизвестным мужчиной. "Она наша первая леди. Почти государственный деятель", - сказала тогда главный редактор Kroonika Криста Ленсин в беседе с Reporter и призналась, что все, что касалось жены президента, постоянно освещалось в СМИ.

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