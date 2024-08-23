Десять лет после скандального поцелуя Эвелин Ильвес: до самого развода это был кошмар

Когда 22 августа 2014 года на прилавках магазинов появился журнал Kroonika, стало ясно, что в отношениях президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса и его жены Эвелин Ильвес кризис.

Одной августовской ночью Эвелин была замечена на террасе столичного кафе Komeet целующейся с неизвестным мужчиной. "Она наша первая леди. Почти государственный деятель", - сказала тогда главный редактор Kroonika Криста Ленсин в беседе с Reporter и призналась, что все, что касалось жены президента, постоянно освещалось в СМИ.