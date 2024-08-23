Президент и генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс: "Мы рады большому энтузиазму и активному участию, которое вызвал этот конкурс. 35-летие Балтийского пути - важное событие, которое отмечает единство стран Балтии. Назвав наши самолеты в честь городов Латвии, Эстонии и Литвы, мы отдаем дань уважения этому знаменательному событию и укрепляем связь между нашими странами. Для нас большая честь, что наш флот сможет нести имена балтийских городов по всему миру, демонстрируя наше единство и гордость".

Как уже сообщалось, в ходе конкурса было выбрано 48 городов - по 16 из каждой страны Балтии, - которые будут удостоены чести украсить самолеты Airbus A220-300 авиакомпании airBaltic.

Латвию на самолетах airBaltic будут представлять следующие 16 городов:

Айзпуте, Алуксне, Даугавпилс, Кулдига, Лиепая, Лимбажи, Лубана, Огре, Олайне, Резекне, Рига, Салдус, Сигулда, Скрунда, Вентспилс, Виляка.