Латвийская авиакомпания airBaltic с гордостью сообщает об успешном завершении специального конкурса, в котором участникам предлагалось дать самолетам Airbus A220-300 названия в честь любимых городов Латвии, Эстонии и Литвы. Конкурс, организованный в честь 35-летия Балтийского пути, вызвал большой интерес и привлек внимание как в странах Балтии, так и за их пределами. Голосование проходило с 5 августа по 22 августа, и в общей сложности было получено более миллиона голосов.
Президент и генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс: "Мы рады большому энтузиазму и активному участию, которое вызвал этот конкурс. 35-летие Балтийского пути - важное событие, которое отмечает единство стран Балтии. Назвав наши самолеты в честь городов Латвии, Эстонии и Литвы, мы отдаем дань уважения этому знаменательному событию и укрепляем связь между нашими странами. Для нас большая честь, что наш флот сможет нести имена балтийских городов по всему миру, демонстрируя наше единство и гордость".
Как уже сообщалось, в ходе конкурса было выбрано 48 городов - по 16 из каждой страны Балтии, - которые будут удостоены чести украсить самолеты Airbus A220-300 авиакомпании airBaltic.
Латвию на самолетах airBaltic будут представлять следующие 16 городов:
Айзпуте, Алуксне, Даугавпилс, Кулдига, Лиепая, Лимбажи, Лубана, Огре, Олайне, Резекне, Рига, Салдус, Сигулда, Скрунда, Вентспилс, Виляка.
Однако "главными героями" конкурса стали эстонские города Кунда и Пюсси - дело в том, что в переводе с чешского "кунда" означает нецензурное название женских гениталий. Что касается Пюсси, то любителей лингвистических казусов смешит написание города на латышском языке - Pisi. Учитывая, что эти города на протяжении всего конкурса лидировали в Эстонии, их названия также появятся на самолетах airBaltic.
Города-победители в Эстонии:
Элва, Йыхви, Кунда, Курессааре, Лихула, Нарва, Палдиски, Пылтсамаа, Пярну, Пюсси, Рапла, Таллинн, Тарту, Валга, Выру, Вильянди.
Города-победители в Литве:
Алитус, Аникщяй, Биржай, Друкскининкай, Йонишкис, Кедайняй, Клайпеда, Молетай, Рокишкис, Шилале, Шилуте, Таураге, Укмерге, Вильнюс, Висагинас, Зарасай.
Все результаты доступны здесь!
В конкурсе могли принять участие все желающие, а голосовать можно было один раз в день. Участники могли проголосовать за любой город, расположенный в Латвии, Эстонии или Литве и имеющий статус официального города, независимо от своей национальности, гражданства или места жительства.
35 лет назад около двух миллионов человек объединились в одну цепь, соединившую столицы трех стран Балтии, чтобы привлечь внимание мировой общественности к незаконному присоединению стран Балтии к СССР.
airBaltic выполняет более 130 рейсов из Риги, Таллинна, Вильнюса, Тампере и сезонно из Гран-Канарии, предлагая удобное сообщение по всей маршрутной сети авиакомпании в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Кавказском регионе. Полное расписание рейсов airBaltic и билеты доступны на сайте компании www.airbaltic.com.
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