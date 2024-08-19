airBaltic устроила "соревнования городов": вышло неожиданно

Онлайн-голосование проходит с 5 по 22 августа, а результаты будут оглашены 23 августа. Проголосовать можно вот здесь.

По данным на утро 19 августа, в Латвии в первую тройку входят Даугавпилс (29 122 голоса), Резекне (15 333 голоса) и Рига (11 751 голос).

В Литве в топе Друскининкай (15 954 голоса), Рокишкис (7313 голосов) и Вильнюс (5938 голосов).



А вот в Эстонии что-то пошло не так: с рекордными цифрами пальму первенства сейчас занимает небольшой промышленный и портовой городок Кунда, за который отдали аж 235 149 голосов.

Дело в том, что в переводе с чешского "кунда" означает нецензурное название женских гениталий.

О конкурсе airBaltic прознали чешские блогеры и разнесли весть в соцсетях. А сейчас эта новость фигурирует во многих чешских СМИ. Так что любители пошутить с радостью кинулись голосовать.



Эстонские издания пишут, что "нередко чехи, посещая уезды Вирумаа, ищут знак города Кунда, чтобы сделать забавные фотографии на его фоне".



К слову, на втором месте в Эстонии город Писи (15 912 голосов), который также смешит любителей лингвистических казусов. Таллинн же - на скромном третьем месте (8333 голоса).



Отметим, что подобные языковые истории - не редкость. В свое время эстонцы и финны очень любили фотографироваться на фоне рижского кафе Pērse, ибо с их языка это переводится как "задница" (в очень грубой форме) и вызывает примерно такие же эмоции, как название сериала "Доктор Тырса" у тех, кто знает латышский язык.

Пока неизвестно, примет airBaltic глас народа как руководство к действию и "Кунда" станет бороздить небо либо же внесет корректировки в результаты голосования.

Как уже сообщал RUS TVNET, латвийская национальная авиакомпания airBaltic в первом полугодии этого года работала с убытками в размере 88,8 млн евро по сравнению с прибылью за тот же период прошлого года. Эстонский авиационный эксперт Томас Петерсон даже заявил, что airBaltic приближается к финансовому краху, а это означает, что правительству Латвии придется принимать решения о дальнейших действиях.

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