Важная информация для посетителей Ready Fest на Wondersala

Внимание! Фестиваль откроет свои двери на час раньше, а именно в 15:00 - пожалуйста, приходите заранее!

Мы поделимся с вами некоторой организационной информацией, чтобы вы могли лучше спланировать свое посещение.

Дополнительная информация и программа: 15:00 - территория Wondersala открывается 16:00 - первый артист на сцене. 23:00 - территория Wondersala закрывается. Окончание фестиваля.

Внимание! Из-за большого количества посетителей проверка билетов и досмотр посетителей и вещей может занять некоторое время, поэтому приходите заранее. Если вы показываете билет с телефона, загрузите его на свое устройство, так как на месте может отсутствовать интернет-покрытие.

Доступ на концерт гарантирует заранее приобретенный билет/браслет, наличие которого проверяется на входе. Посетителям в возрасте до 10 лет настоятельно рекомендуются наушники для защиты слуха.

Можно ли выйти с фестиваля и позже снова зайти?

Да, для этого вам нужно приобрести UPGRADE TO DAY PASS, на входе показать входной билет и day pass, после чего получить обруч, с которым вы имеете право покидать фестиваль и заходить обратно.