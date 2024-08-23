В субботу, 24 августа, на концертной площадке Wondersala пройдет большой фестиваль Ready Fest, на котором выступят Noize MC, St1m, Ozols, DJ Mishkeen, Монеточка, "Порнофильмы" и "Каста". Организаторы сообщают важную информацию.
Важная информация для посетителей Ready Fest на Wondersala
Внимание! Фестиваль откроет свои двери на час раньше, а именно в 15:00 - пожалуйста, приходите заранее!
Мы поделимся с вами некоторой организационной информацией, чтобы вы могли лучше спланировать свое посещение.
Дополнительная информация и программа:
15:00 - территория Wondersala открывается
16:00 - первый артист на сцене.
23:00 - территория Wondersala закрывается. Окончание фестиваля.
Внимание! Из-за большого количества посетителей проверка билетов и досмотр посетителей и вещей может занять некоторое время, поэтому приходите заранее. Если вы показываете билет с телефона, загрузите его на свое устройство, так как на месте может отсутствовать интернет-покрытие.
Доступ на концерт гарантирует заранее приобретенный билет/браслет, наличие которого проверяется на входе. Посетителям в возрасте до 10 лет настоятельно рекомендуются наушники для защиты слуха.
Можно ли выйти с фестиваля и позже снова зайти?
Да, для этого вам нужно приобрести UPGRADE TO DAY PASS, на входе показать входной билет и day pass, после чего получить обруч, с которым вы имеете право покидать фестиваль и заходить обратно.
При выходе с территории с билетом без DAY PASS действие купленного билета теряет силу. Вернуться вы сможете только приобретя новый билет.
Детям до 5 лет вход бесплатный (с предъявлением документа).
Билетная касса Wondersala работает до окончания мероприятия.
К вашим услугам будет фудкорт с выбором горячей еды и напитков (в том числе и алкогольных), развлекательная зона, а также мерч от артистов.
Если есть возможность, приезжайте на место не на автомобиле. Парковка возле Wondersala возможна через услугу от Europark. Парковка в зеленых зонах или местах, не отведенных для этой цели, карается штрафом.
Вы не можете войти на территорию концерта, если у вас с собой:
● своя еда и напитки;
● бутылки и банки;
● зонтик - он ограничивает поле зрения;
● профессиональная и полупрофессиональная фото-, аудио- и/или видеозаписывающая техника, в том числе дроны (с собой можно брать мобильные телефоны и "мыльницы" - камеры, не имеющие возможностей увеличения (зума) и сменных объективов);
● фотоаппараты Go-Pro и палки для селфи (штативы);
● планшет и ноутбук;
● огнестрельное и холодное оружие и пиротехника;
● прочие опасные вещества и предметы.
● алкоголь и наркотики;
● домашние питомцы;
● велосипеды, роликовые коньки, самокаты и скейтборды;
● походный стул или табурет;
● сверхнормативный багаж и предметы.
P. S. Возьмите с собой хорошее настроение и здоровье. Мы просим людей с симптомами заболеваний оставаться дома.
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