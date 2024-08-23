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Важная информация для посетителей Ready Fest на Wondersala

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Фестиваль. Фото иллюстративное.
Фестиваль. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В субботу, 24 августа, на концертной площадке Wondersala пройдет большой фестиваль Ready Fest, на котором выступят  Noize MC, St1m, Ozols, DJ Mishkeen, Монеточка, "Порнофильмы" и "Каста". Организаторы сообщают важную информацию. 

Внимание! Фестиваль откроет свои двери на час раньше, а именно в 15:00 - пожалуйста, приходите заранее!

Мы поделимся с вами некоторой организационной информацией, чтобы вы могли лучше спланировать свое посещение.

Дополнительная информация и программа:

15:00 - территория Wondersala открывается

16:00 - первый артист на сцене.

23:00 - территория Wondersala закрывается. Окончание фестиваля.

Внимание! Из-за большого количества посетителей проверка билетов и досмотр посетителей и вещей может занять некоторое время, поэтому приходите заранее. Если вы показываете билет с телефона, загрузите его на свое устройство, так как на месте может отсутствовать интернет-покрытие.

Доступ на концерт гарантирует заранее приобретенный билет/браслет, наличие которого проверяется на входе. Посетителям в возрасте до 10 лет настоятельно рекомендуются наушники для защиты слуха.

Можно ли выйти с фестиваля и позже снова зайти?

Да, для этого вам нужно приобрести UPGRADE TO DAY PASS, на входе показать входной билет и day pass, после чего получить обруч, с которым вы имеете право покидать фестиваль и заходить обратно.

При выходе с территории с билетом без DAY PASS действие купленного билета теряет силу. Вернуться вы сможете только приобретя новый билет.

Детям до 5 лет вход бесплатный (с предъявлением документа).

Билетная касса Wondersala работает до окончания мероприятия.

К вашим услугам будет фудкорт с выбором горячей еды и напитков (в том числе и алкогольных), развлекательная зона, а также мерч от артистов.

Если есть возможность, приезжайте на место не на автомобиле. Парковка возле Wondersala возможна через услугу от Europark. Парковка в зеленых зонах или местах, не отведенных для этой цели, карается штрафом.

Вы не можете войти на территорию концерта, если у вас с собой:

● своя еда и напитки;

● бутылки и банки;

● зонтик - он ограничивает поле зрения;

● профессиональная и полупрофессиональная фото-, аудио- и/или видеозаписывающая техника, в том числе дроны (с собой можно брать мобильные телефоны и "мыльницы" - камеры, не имеющие возможностей увеличения (зума) и сменных объективов);

● фотоаппараты Go-Pro и палки для селфи (штативы);

● планшет и ноутбук;

● огнестрельное и холодное оружие и пиротехника;

● прочие опасные вещества и предметы.

● алкоголь и наркотики;

● домашние питомцы;

● велосипеды, роликовые коньки, самокаты и скейтборды;

● походный стул или табурет;

● сверхнормативный багаж и предметы.

P. S. Возьмите с собой хорошее настроение и здоровье. Мы просим людей с симптомами заболеваний оставаться дома.

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