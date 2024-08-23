Объединение политически репрессированных призывает демонтировать несколько памятников в Риге

Общество просит на следующем заседании Совета по памятникам принять решение о том, чтобы убрать из городской среды статую Михаэля-Андреаса (как его называли в семье) Барклая де Толли на Эспланаде, памятный камень Александру Пушкину на улице Цитаделес, 7, памятник Марису Лиепе на бульваре Аспазияс, 3, памятник Морицу Эдуарду Зилбертсу в парке Кронвалда, памятную табличку Валентину Пикулю на улице Весетас, 8, памятник российским солдатам в честь боев 1701 года на Луцавсале, камень в честь создания Московского сада в парке Латгалес и кейзарский камень на морской дамбе Мангальсалы.

Кроме того, общество хочет, чтобы были заменены также памятные таблички, на которых до сих пор виден русский язык. Такие изменения призывают внести в памятные таблички Анне Бригадере на улице Бривибас, 58, Янису Эндзелинскису и Язепу Витолсу на улице Гертрудес, 3, и Лилии Берзине на улице Тербатас, 59/61. Общество призывает также убрать памятные таблички Андрею Упитису на улице Элизабетес, 57, и Мирдзе Кемпе на улице Бривибас, 52.

Кроме того, общество хочет внести поправки в информационные таблички на памятнике Свободы, заменив надписи на русском языке на аналогичные на одном из официальных языков Евросоюза.

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