По информации пропагандистского агентства ТАСС, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Оперативные службы сообщают, что в нападении принимали участие по меньшей мере трое заключенных.

Как отмечает Telegram-канал Baza, в заложниках оказались четыре человека. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила гибель одного сотрудника, Baza сообщает о трех погибших и по меньшей мере двух раненых - сотруднике ФСИН и заключенном.

В интернете появилось возможное видео с место событий. На записи, которая распространяется в Telegram-каналах, видны трое мертвых мужчин в камуфляжной одежде, похожей на форму сотрудников ФСИН. Еще один мужчина сидит с опущенной головой и руками за спиной. Голос за кадром говорит, что колонию захватили "моджахеды "Исламского государства".

ФСИН выступила с заявлением, что в исправительной колонии "проводятся мероприятия по освобождению заложников", однако подробности не раскрываются.

Стоит отметить, что это второй захват заложников в российских исправительных учреждениях за последние два месяца. После предыдущего Волгоградское управление ФСИН говорило, что "жизнь идет своим чередом, работа продолжается, как и раньше", пишет "Медуза". Предыдущий захват заложников произошел 16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Там шестеро заключенных захватили двух сотрудников ФСИН и потребовали возможности покинуть изолятор. У них были ножи и флаг "Исламского государства". Спецназ провел штурм и освободил заложников.

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