В Волгоградской области в колонии номер 19 заключенные захватили заложников, пишет "Медуза" со ссылкой на российские СМИ. Через несколько часов, в ходе штурма, были освобождены все заложники. Об этом сообщили Shot и Mash. По их информации, все захватчики обезврежены, а заложники спасены, среди силовиков никто не пострадал. Официально эта информация не подтверждена.
По информации пропагандистского агентства ТАСС, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Оперативные службы сообщают, что в нападении принимали участие по меньшей мере трое заключенных.
Как отмечает Telegram-канал Baza, в заложниках оказались четыре человека. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила гибель одного сотрудника, Baza сообщает о трех погибших и по меньшей мере двух раненых - сотруднике ФСИН и заключенном.
В интернете появилось возможное видео с место событий. На записи, которая распространяется в Telegram-каналах, видны трое мертвых мужчин в камуфляжной одежде, похожей на форму сотрудников ФСИН. Еще один мужчина сидит с опущенной головой и руками за спиной. Голос за кадром говорит, что колонию захватили "моджахеды "Исламского государства".
ФСИН выступила с заявлением, что в исправительной колонии "проводятся мероприятия по освобождению заложников", однако подробности не раскрываются.
Стоит отметить, что это второй захват заложников в российских исправительных учреждениях за последние два месяца. После предыдущего Волгоградское управление ФСИН говорило, что "жизнь идет своим чередом, работа продолжается, как и раньше", пишет "Медуза". Предыдущий захват заложников произошел 16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Там шестеро заключенных захватили двух сотрудников ФСИН и потребовали возможности покинуть изолятор. У них были ножи и флаг "Исламского государства". Спецназ провел штурм и освободил заложников.
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