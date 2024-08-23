Фото За выращивание и продажу марихуаны жителям Вецмилгрависа задержан мужчина

Сотрудники Зиемельского управления Бюро криминальной полиции Риги, проводя оперативные мероприятия, получили информацию о мужчине, который, предположительно, занимался выращиванием и продажей марихуаны в жилом районе Вецмилгравис.

22 августа сотрудники полиции провели экстренные обыски по адресам этого человека в Вецмилгрависе и Олайне.

В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили растения марихуаны и высушенную марихуану в квартире мужчины в Вецмилгрависе, а также марихуану на приусадебном участке в Олайне.

В общей сложности было изъято и конфисковано 123 растения марихуаны, три банки с высушенной марихуаной и влажной зеленовато-коричневой растительной массой с запахом марихуаны, 74 маленькие банки с семенами марихуаны, одна банка с высушенными цветами марихуаны, электронные весы и планшет неизвестного происхождения.

По подозрению в совершении этого преступления задержан мужчина 1984 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения полиции.

Подозреваемому грозит максимум два года лишения свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Подозреваемый находится в изоляторе, решение о мере пресечения будет принято в ближайшее время.

Изъятые вещества и растения переданы на экспертизу.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!