Статую Барклая де Толли на Эспланаде все-таки не демонтируют

Соловьева сказала, что к вопросу о демонтаже статуи Барклая де Толли возвращаться не планируется.

Несколько других памятников, необходимость демонтажа которых рассматривалась, решено перенести и сохранить.

Так, будут перенесены и сохранены памятник Андрею Упитису в парке Кронвалда, памятник Морицу Эдуарду Зилбертсу в парке Кронвалда, памятник русским воинам, павшим в 1701 году, на Луцавсале, памятный камень в честь создания Московского сада в Латгальском парке и царские камни, расположенные на морской дамбе Мангальсалы.

Вопрос о переносе памятного камня Александру Пушкину на улице Цитаделес, 7, и памятника Марису Лиепе на бульваре Аспазияс, 3, будет решен на одном из следующих заседаний совета.

Демонтаж инициировала организация "Центр общественной памяти".

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