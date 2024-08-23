Рижский совет по памятникам в пятницу принял решение не демонтировать статую полководца Михаила Барклая де Толли, установленную на Эспланаде в 2002 году по инициативе рижского предпринимателя Евгения Гомберга, сообщила представитель Рижской думы Сабина Соловьева.
Статую Барклая де Толли на Эспланаде все-таки не демонтируют
Соловьева сказала, что к вопросу о демонтаже статуи Барклая де Толли возвращаться не планируется.
Несколько других памятников, необходимость демонтажа которых рассматривалась, решено перенести и сохранить.
Так, будут перенесены и сохранены памятник Андрею Упитису в парке Кронвалда, памятник Морицу Эдуарду Зилбертсу в парке Кронвалда, памятник русским воинам, павшим в 1701 году, на Луцавсале, памятный камень в честь создания Московского сада в Латгальском парке и царские камни, расположенные на морской дамбе Мангальсалы.
Вопрос о переносе памятного камня Александру Пушкину на улице Цитаделес, 7, и памятника Марису Лиепе на бульваре Аспазияс, 3, будет решен на одном из следующих заседаний совета.
Демонтаж инициировала организация "Центр общественной памяти".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!