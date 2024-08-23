Фото У памятника Свободы прошел концерт "Едины для свободы", посвященный Балтийскому пути

С 18:00 на площади Свободы прозвучал концерт "Едины для свободы". Перед началом торжественного концерта к собравшимся обратились первый председатель народного фронта Латвии Дайнис Иванс, премьер-министр Эвика Силиня, министр культуры Агнесе Лаце и председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

Фото: Концерт "Едины для свободы", посвященный 35-летию Балтийского пути

На площади Свободы прозвучала премьера концертной программы, созданной композитором Мартиньшем Милевским, в которой встречаются группа барабанов и волынок Auļi и оркестр Rīga. На открытии концерта пела мужская группа Vilki.

"Это будет очень яркое и музыкально разнообразное послание - в амплитуде от лирико-пасторальных, местами медитативных оттенков до мощного, эпического и насыщенного витальными пульсациями звукового узора, где органично сходятся тембры академических и народных музыкальных инструментов", - сказал перед мероприятием художественный руководитель и главный дирижер оркестра Rīga Валдис Бутанс.

В свою очередь, в 13:00 на площади Свободы торжественно открылась международная выставка "Акция Балтийский путь - Едины для свободы". Как отмечают в самоуправлении, выставка дает возможность ознакомиться с документальными свидетельствами Латвийского национального архива, а также архивов Литвы и Эстонии об этом событии, таким образом, формируя понимание обществом важности Балтийского пути в истории стран Балтии.

Чтобы с выставкой полноценно могли ознакомиться все желающие, ее тексты доступны на латышском и английском языках. Выставка запланирована как важный вид публичной исторической коммуникации, доступной широкой общественности, отметили в самоуправлении.

Выставка создана при поддержке Департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления. Она будет доступна посетителям до 10 сентября этого года, а позже выставка в сотрудничестве с посольством Латвии в Праге с 16 сентября по 29 сентября будет открыта в Праге.

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