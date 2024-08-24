Казахстан полностью запретил импорт пшеницы. Как это связано с Россией

Как влияет на ситуацию членство в ЕАЭС

Впрочем, несмотря на имеющиеся претензии к России и Беларуси, ни Карабанов, ни Асланов не говорят о необходимости выхода Казахстана из ЕАЭС, считая, что такой вопрос является исключительно прерогативой правительства страны. По мнению еще одного собеседника DW, экономиста Магбата Спанова, если правительство Казахстана примет такое решение, то допустит серьезную ошибку. "Казахстану нужен Евразийский экономический союз. А то, что мы периодически наблюдаем - это своего рода отрыжка социалистического соревнования. Россия, Беларусь, Казахстан не являются демократическими странами. Соответственно, экономика и политика взаимосвязаны, а потому часто принимаются неподготовленные меры и решения. Отсюда и "торговые войны" между ближайшими союзниками", - поделился своими наблюдениями Магбат Спанов.

Известный казахстанский экономист удивлен, что в странах ЕАЭС редко используется такой существующий институт, как суд. "Расположенный в Минске суд Евразийского экономического союза фактически не задействован. И я думаю, что все споры, которые мы наблюдаем, включая нынешнюю ситуацию, там должны быть открыто рассмотрены, а решение этого суда обязательно исполнять. Иначе, зачем его надо было создавать?", - заметил казахстанский экономист.

При этом он считает, что именно Россия, создав несколько лет назад явно политическую структуру "Роспотребнадзор", спровоцировала конфликты между странами-членами ЕАЭС. "Этот орган периодически применяет административные меры для конкурирующих товаров и продуктов. В свое время я предлагал руководству Казахстана создать аналогичный орган, который мог бы играть на этом поле. Тогда бы появилась возможность все сводить к вопросу переговоров", - отметил Магбат Спанов, с сожалением обратив внимание на наблюдаемую неподготовленность казахстанских чиновников к отстаиванию интересов своей страны. Тем не менее, он уверен, при текущих обстоятельствах в рамках ЕАЭС Казахстан может только проучить Россию и Беларусь через открытый судебный процесс в упомянутом экономическом суде Минска.

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