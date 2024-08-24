По мнению аналитиков, российский диктатор Владимир Путин и российская армия, скорее всего, продолжат уделять приоритетное внимание российским наступательным операциям на востоке Украины, а именно на Покровском и Торецком направлениях.

В ответ на вторжение Украины в Курскую область российское военное командование недавно передислоцировало туда элементы по крайней мере одного полка ВДВ из Запорожской области, возможно, в попытке улучшить командование и контроль над новобранцами. По мнению ISW, эти регионы "не считаются приоритетными прифронтовыми районами для российской армии".

Аналитический центр прогнозирует, что Россия будет продолжать продвигаться вперед, чтобы достичь как можно большего количества территориальных целей в Донецкой области, и не намерена сбавлять обороты, чтобы быстро отразить украинское вторжение в Курск.

Как уже сообщалось, армия Украины 6 августа начала наступление в Курской области, прорвав оборону российской границы в Суджинском районе и стремительно продвигаясь в прилегающие районы. Таким образом, на третьем году боевых действий после вторжения России Украина наконец-то перенесла войну на территорию агрессора.

По некоторым данным, украинская армия контролирует в Курской области более 1200 квадратных километров территории.

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