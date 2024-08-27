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Фото Кровь и стекло на асфальте: очевидцы рассказали об аварии на Воздушном мосту

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Авария на мосту
Авария на мосту Фото: Degpunktā

Днем в понедельник, 26 августа, ​​на Воздушном мосту в Риге внимание людей привлекла авария троллейбуса и автомобиля, сообщает программа Degpunktā.

Очереди общественного транспорта и автомобилей на улице Бривибас в середине дня растянулись более чем на километр в обе стороны от места происшествия.

Автомобиль Ford пересек три полосы движения и врезался в троллейбус, парализовав движение транспорта в районе Тейки.

"Он ехал на большой скорости. Это была не маленькая скорость. Он обгонял, и его занесло на рельсы", - рассказал очевидец.

Одни прохожие пробирались мимо места аварии, другие останавливались и подходили к разбитым машинам. Некоторые избегали наступать на стекло, покрывавшее тротуар. Некоторые также прокомментировали необычную аварию.

"Я покажу зятю, как не надо водить машину", - сказала прохожая.

В результате аварии пострадала водитель троллейбуса. Капли крови из раны все еще были видны на тротуаре, поскольку женщина самостоятельно добралась до машины скорой помощи.

Водитель, вызвавший столкновение, отказался от комментариев. В настоящее время полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.

"По предварительной информации, которой располагает полиция, водителю автомобиля Ford могло стать плохо, поэтому он выехал на встречную полосу", - поделились в полиции.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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