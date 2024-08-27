Фото Кровь и стекло на асфальте: очевидцы рассказали об аварии на Воздушном мосту

Очереди общественного транспорта и автомобилей на улице Бривибас в середине дня растянулись более чем на километр в обе стороны от места происшествия.

Автомобиль Ford пересек три полосы движения и врезался в троллейбус, парализовав движение транспорта в районе Тейки.

"Он ехал на большой скорости. Это была не маленькая скорость. Он обгонял, и его занесло на рельсы", - рассказал очевидец.

Одни прохожие пробирались мимо места аварии, другие останавливались и подходили к разбитым машинам. Некоторые избегали наступать на стекло, покрывавшее тротуар. Некоторые также прокомментировали необычную аварию.

"Я покажу зятю, как не надо водить машину", - сказала прохожая.

В результате аварии пострадала водитель троллейбуса. Капли крови из раны все еще были видны на тротуаре, поскольку женщина самостоятельно добралась до машины скорой помощи.

Vef tiltam satiksme uz centru ir paralizēta. Iesaku braukt pa citu pusi. pic.twitter.com/SmAZzGLmVC — ♥ČIEPIETE♥ (@Chiepiete) August 26, 2024

Водитель, вызвавший столкновение, отказался от комментариев. В настоящее время полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.

"По предварительной информации, которой располагает полиция, водителю автомобиля Ford могло стать плохо, поэтому он выехал на встречную полосу", - поделились в полиции.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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