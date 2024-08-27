Днем в понедельник, 26 августа, на Воздушном мосту в Риге внимание людей привлекла авария троллейбуса и автомобиля, сообщает программа Degpunktā.
Фото ⟩ Кровь и стекло на асфальте: очевидцы рассказали об аварии на Воздушном мосту
Очереди общественного транспорта и автомобилей на улице Бривибас в середине дня растянулись более чем на километр в обе стороны от места происшествия.
Автомобиль Ford пересек три полосы движения и врезался в троллейбус, парализовав движение транспорта в районе Тейки.
"Он ехал на большой скорости. Это была не маленькая скорость. Он обгонял, и его занесло на рельсы", - рассказал очевидец.
Одни прохожие пробирались мимо места аварии, другие останавливались и подходили к разбитым машинам. Некоторые избегали наступать на стекло, покрывавшее тротуар. Некоторые также прокомментировали необычную аварию.
"Я покажу зятю, как не надо водить машину", - сказала прохожая.
В результате аварии пострадала водитель троллейбуса. Капли крови из раны все еще были видны на тротуаре, поскольку женщина самостоятельно добралась до машины скорой помощи.
Diezgan pamatīgi pic.twitter.com/ZMZ5pujOKr— Linda (@lindaberga) August 26, 2024
Vef tiltam satiksme uz centru ir paralizēta. Iesaku braukt pa citu pusi. pic.twitter.com/SmAZzGLmVC— ♥ČIEPIETE♥ (@Chiepiete) August 26, 2024
Водитель, вызвавший столкновение, отказался от комментариев. В настоящее время полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.
"По предварительной информации, которой располагает полиция, водителю автомобиля Ford могло стать плохо, поэтому он выехал на встречную полосу", - поделились в полиции.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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